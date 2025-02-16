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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
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Чемпионат мира по биатлону — 2025: американский биатлонист Кэмпбелл Райт завоевал серебро пасьюта, проиграв 8,6 секунды Йоханнесу

Великого Йоханнеса Бё на чемпионате мира мог остановить только американец. Кто он такой?
Батраз Томаев
Кэмпбелл Райт
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Кэмпбелл Райт не праздновал медаль в спринте, а вовремя лёг спать. Это и есть его секрет успеха?

Новая звезда биатлона из США

Организаторы ЧМ-2025 по биатлону в Швейцарии могут быть довольны: главный старт года проходит на ура. Каждая гонка – настоящее зрелище.

Очередная бескомпромиссная схватка случилась в мужской гонке преследования. Главным виновником действа стал американский биатлонист Кэмпбелл Райт, который вновь остановился в шаге от золота.

Он начал пасьют в 27 секундах от Йоханнеса Бё.

Почти всю гонку представитель «звёздно-полосатых» шёл в тандеме с итальянцем Томмазо Джакомелем. Оба проигрывали лидеру полминуты, но третий огневой рубеж решил многое.

Кэмпбелл Райт

Кэмпбелл Райт

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Именно там свою психологическую устойчивость продемонстрировал Райт, который благодаря идеальной работе на стрельбище сумел приблизиться к лидеру на расстояние атаки. От Йоханнеса его отделяло лишь восемь секунд. А Джакомель выпал из битвы, ошибившись дважды.

Но Райт не стал форсировать события. На подступах к заключительному огневому рубежу он проиграл Бё-младшему семь секунд. Это был тактически верный шаг.

Сбылась мечта Франциски Пройс:
Франциска Пройс одержала главную победу в карьере. Доминировала и финишировала с флагом!
Франциска Пройс одержала главную победу в карьере. Доминировала и финишировала с флагом!

На четвёртом огневом Йоханнес закрыл все мишени, но и Кэмпбелл тоже был безупречен. Американец, совершив пятый выстрел, не поверил своим глазам. Его лицо в этот момент должны видеть все!

Кэмпбелл Райт удивился

Кэмпбелл Райт удивился

Фото: кадр из трансляции

На последнем круге Райт отставал от Бё-младшего на добрых 15 секунд. Разница в возрасте, опыте и титулах так и подсказывала – это золото останется у Норвегии.

Да, это было ясно всем, но только не Кэмпбеллу Райту, который за 800 метров до финиша сократил отставание вдвое и шаг за шагом приближался к тому, чтобы сотворить сенсацию. Увы, до золота он всё-таки не дотянул.

Кэмпбелл Райт удивил и в спринте:
На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?
На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?

Райту не хватило 8,6 секунды до золотой медали. Но, пожалуй, его американская мечта всё равно сбылась. Второе серебро – это безумно круто для этого парня, плакавшего на финише.

Третье место досталось французу Эрику Перро, хотя многие ждали там норвежца Стурлу Легрейда, но тот пока не может оправдать ожиданий болельщиков. Лидер тотала только четвёртый.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 февраля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:26.9
2
Кэмпбелл Райт
США
+8.6
3
Эрик Перро
Франция
+20.8

Первые дни чемпионата мира в Ленцерхайде, кроме восторга, наводят ещё на одну мысль: что происходит с мужской сборной Швеции? Кэмпбелл Райт в одиночку обыгрывает чемпионов мира Самуэльссона и Понсилуому. Ребята, у вас там всё в порядке?

Следующий старт у стреляющих лыжников – индивидуальная гонка, которая начнётся 19 февраля в 17:05 мск.

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
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Новости. Биатлон
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