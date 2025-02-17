Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?

Месяц назад Йоханнес Бё шокировал всех своим заявлением о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Тогда решение норвежца выглядело неожиданным, но в целом закономерным – результаты спортсмена катились вниз. Но теперь слова Бё выглядят настоящей насмешкой: на чемпионате мира в Ленцерхайде он выиграл два личных золота, и, кажется, это не предел.

Так и хочется спросить: «Йоханнес, а куда ты вообще собрался?»

Норвежец поторопился с уходом

Все мы знаем, что решение о завершении карьеры Бё принял не из-за спортивных результатов, а из-за желания быть рядом с семьёй. Тем не менее есть ощущение, что именно неудовлетворение своими выступлениями подтолкнуло биатлониста к этим мыслям.

Заявление, сделанное 18 января, было настоящим шоком, но при этом выглядело закономерно. До и после той пресс-конференции Бё лихорадило. Он то попадал на подиум, то обновлял собственные антирекорды. И лишь немногие утверждали, что Йоханнес лукавит по поводу своего ухода. Такие люди предполагали, что норвежцу всего лишь нужна небольшая передышка перед возвращением в строй. Правда, в это мало кто верил.

За месяц всё изменилось. На своём последнем чемпионате мира Бё показывает, кто в биатлоне король. Он шикарно провёл смешанную эстафету, даже несмотря на то, что после неудачного старта медали норвежцам не светили. А дальше случилось самое важное – Йоханнес выиграл связку спринт-пасьют, буквально разгромив соперников. Вместе с этим норвежец побил два крутейших рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена – стал лучшим по общему количеству титулов ЧМ и по личным золотым медалям турнира.

После таких феноменальных гонок, в которых Бё показал и шикарную скорость, и отличную стрельбу, многим поклонникам биатлона становится очевидно – норвежец поторопился с заявлением о завершении карьеры.

Йоханнес Бё и сборная Норвегии по биатлону Фото: Weller/VOIGT/GettyImages

Возможно, та самая пресс-конференция была созвана на эмоциях от тоски по дому и на фоне провалов в результатах. Сейчас же мы видим того Йоханнеса, который поражал нас в последние годы. Он по-прежнему хорош во всём и очень уверен в себе. При таких кондициях Бё спокойно может побегать ещё сезон, а то и два-три. А ещё, что очень важно, может поехать на Олимпиаду-2026 и без особого напряжения увезти оттуда пару медалей.

Может, Бё просто нужна пауза?

Есть и ещё один важный момент. Имея в запасе целый сезон, Бё без напряга побьёт рекорд Уле-Эйнара по общему количеству медалей с главных турниров. А ведь именно он долгие годы остаётся главной целью Йоханнеса.

По всей видимости, Бё сам понял, что поторопился со своим решением. После выигранного спринта он заявил, что не исключает выступления на ЧМ-2027.

«Я чувствую себя великолепно. Быть чемпионом мира – круто. Пока своё решение об уходе я не поменял, но на ЧМ-2027 в Отепя у меня будет личная квота. Может быть, я немного отдохну и выступлю там», – сказал Йоханнес. Возможно, в шутку. Но очевидно, что себя он ещё не списал.

И есть стойкое ощущение, что в ближайшее время Бё из спорта не уйдёт. Наиболее вероятным видится такой сценарий: по окончании сезона Йоханнес уйдёт в длительный отпуск, а потом в спокойном темпе начнёт подготовку к новому. На Кубке мира Бё появляется лишь под конец 2025-го или даже в начале 2026-го, чтобы раскатиться к Олимпиаде. В Милане он возьмёт пару медалей и сразу же завершает сезон, а может, даже и карьеру.

Кажется, это идеальный расклад для Йоханнеса. Он сможет и провести время с семьёй, и реализовать в спорте даже свои самые смелые мечты.

Теперь слово за самим норвежцем!

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