Заберёт ли Франция очередное золото ЧМ-2025 по биатлону? Следим за индивидуалкой! LIVE

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Сегодня, 18 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в женской индивидуальной гонке на 15 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 17:05 мск.

Фаворитом гонки является французская биатлонистка Лу Жанмонно, которая выиграла все индивидуалки в сезоне — в Эстерсунде и Рупольдинге. И не просто так: у неё один из самых высоких процентов точности в стрельбе. Для Лу этот старт — предпоследняя возможность закрыть гештальт и выиграть личное золото ЧМ. Воспользуется ли она моментом?

Кто может помешать? Немка Франциска Пройс. У лидера тотала больше нет того груза мыслей о личной победе. Свой главный вопрос она решила в пасьюте. А сейчас, на волне успеха, она может изрядно потрепать нервы Жанмонно.