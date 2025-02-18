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17:05 Мск
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Биатлон, чемпионат мира — 2025: индивидуальная гонка, женщины, онлайн-трансляция 18 февраля 2025

Заберёт ли Франция очередное золото ЧМ-2025 по биатлону? Следим за индивидуалкой! LIVE
Батраз Томаев
Лу Жанмонно
Комментарии
Своё слово ещё не сказала Лу Жанмонно!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой

Сегодня, 18 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в женской индивидуальной гонке на 15 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 17:05 мск.

Фаворитом гонки является французская биатлонистка Лу Жанмонно, которая выиграла все индивидуалки в сезоне — в Эстерсунде и Рупольдинге. И не просто так: у неё один из самых высоких процентов точности в стрельбе. Для Лу этот старт — предпоследняя возможность закрыть гештальт и выиграть личное золото ЧМ. Воспользуется ли она моментом?

Кто может помешать? Немка Франциска Пройс. У лидера тотала больше нет того груза мыслей о личной победе. Свой главный вопрос она решила в пасьюте. А сейчас, на волне успеха, она может изрядно потрепать нервы Жанмонно.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Батраз Томаев

Какие стартовые номера у фаворитов?

Всего на старт 15-километровой дистанции выйдут 93 биатлонистки. Переживать можно будет уже с самого начала. Знакомимся со стартовыми номера лидеров сезона.

12. Ингрид Тандреволд (Норвегия)
14. Анастасия Кузьмина (Словакия).
16. Анамария Лампич (Словения).
18. Лена Хекки (Швейцария)
22. Анна Магнуссон (Швеция)
24. Ханна Эберг (Швеция).
44. Марен Киркеэйде (Норвегия).
46. Жулия Симон (Франция).
48. Суви Минккинен (Финляндия).
52. Лу Жанмонно (Франция).
54. Осеан Мишлон (Франция).
56. Франциска Пройс (Германия).
58. Селина Гротиан (Германия).
60. Жанна Ришар (Франция).
62. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
64. Эльвира Эберг (Швеция).

11:05 Батраз Томаев

В пасьюте первую личную награду завоевала Эльвира Эберг. Странно слышать такой факт про биатлонистку, которую мы все уже давно знаем, не так ли? Но личный гештальт у младшей из шведских сестёр теперь закрыт. Это радует.

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Не хватает только победы
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11:04 Батраз Томаев

Жулия Симон, например, не очень довольна тем, как проходит первая половина ЧМ.

Жулия Симон

Жулия Симон

Фото: Getty Images

Что не нравится французской биатлонистке?
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11:02 Батраз Томаев

Всем привет! Сегодня следим и переживаем за стреляющих лыжниц в индивидуальной гонке на 15 км. Старт будет дан ближе к вечеру, но самое время узнать последние новости из стана команд.

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Новости. Биатлон
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