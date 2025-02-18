Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Мы знаем, кто выиграет женскую индивидуальную гонку

18 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде будет разыгран шестой комплект наград: женщины определят сильнейшую в индивидуальной гонке на 15 км. Кто же попадёт в тройку сильнейших: те, кто уже показали свою великолепную готовность на турнире, или те, кто разозлён неудачами?

Конкурс прогнозов между биатлонистами сборной России и журналистами «Чемпионата» продолжается. После первой недели турнира Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов громят тех, кто о них пишет, со счётом 65:30.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

На женскую индивидуальную гонку свой прогноз дала серебряный призёр Олимпиады в Пекине Ирина Казакевич.

«Чемпионат» представляет редактор раздела «Лыжи» Андрей Шитихин:

«Немка Пройс на швейцарском чемпионате мира просто феерит, как и по ходу всего сезона. Очень просто предсказать, что она выиграет индивидуальную гонку, но я поставлю на Эльвиру Эберг. Шведка набирает форму от гонки к гонке, и тренерский штаб лыжной сборной вполне может рассматривать её на чемпионат мира в Тронхейме. Пройс, на мой взгляд, останется второй, а третье место займёт швейцарка Лена Хекки».