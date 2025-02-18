Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту

А лучшую скорость в индивидуальной гонке показала её соотечественница Жюстин Бреза-Буше. С этими девушками вообще можно соперничать?

Индивидуальная гонка в биатлоне в последние годы, кажется, наиболее известна тем, что её хотят то отменить, то сократить, то просто убрать куда-нибудь с глаз долой. В эпоху скорости умение пробежать 15 или 20 км и отстрелять не столько быстро, сколько точно, отклик у зрителей находит не всегда. Но пока гонка, с которой биатлон начинался, остаётся в программе Кубка мира и чемпионата мира. В конце концов, именно в этой биатлонной дисциплине чаще всего случаются сенсации: пока быстроногие фавориты пытаются отыграть свои штрафные минуты, на первое место за счёт точной стрельбы неожиданно взбирается кто-то не такой быстрый.

Однако на чемпионате мира – 2025 в Ленцерхайде всё решила скорость. Победительницей стала спортсменка, допустившая промах, но на трассе отыгравшая эту минуту ногами у всех, кто сделал четыре нуля.

Имя главной героини – Жулия Симон. В первой же гонке турнира она помогла команде взять золото в смешанной эстафете, но в личных стартах на первой неделе не блистала: была седьмой в спринте и 12-й – в преследовании.

Однако в индивидуалке наконец-то прорвало. Симон выглядела блестяще: сделала нули на трёх первых огневых рубежах и уже тогда стала главным претендентом на победу. Если бы отправила в цель ещё пять выстрелов, то могла бы идти к своей победе пешком – таким большим был запас. Но она один раз промахнулась, поэтому на пятом круге пришлось изрядно понервничать и поработать. Впрочем, отрыв от соперниц на финише от ближайшей соперницы всё равно получился большим – 37,8 секунды.

Сбросить француженку с трона могла бы Франциска Пройс. После трёх нулей она могла бы промахнуться один раз и была бы первой. Однако ошибок на стрельбище было сразу две. Поэтому и место – скромное 10-е.

За серебро заочно сражались Эльвира Эберг, Элла Хальварссон и Лу Жанмонно. Первая из шведок забрала бы его себе, если бы не промахнулась на последней стойке. А вот вторая как раз была безупречна и за счёт этого попала в призы. И наверняка обидно было Жанмонно, допустившей ошибку ещё на первом огневом рубеже, но почти отыгравшей свою штрафную минуту: Лу уступила Элле на финише лишь две секунды и осталась с бронзой.

Среди других участниц гонки преследования стоит отметить Суви Минккинен из Финляндии, занявшую четвёртое место без промахов, Тюли Томингас из Эстонии, ставшую седьмой с промахом, и француженку Жюстин Бреза-Буше, занявшую девятое место при трёх штрафных минутах. Фантастика!

Бреза-Буше стала лучшей по чистой скорости по итогам 15 км. На втором месте – Лу Жанмонно. Жулия Симон показала третье время. Кажется, в грядущей женской эстафете ни у кого не будет шансов против француженок.