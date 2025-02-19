Почуял добычу? Йоханнесу Бё предстоит битва ещё за одно золото ЧМ-2025 по биатлону! LIVE

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Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыгрываться медали в мужской индивидуальной гонке на 20 км. «Чемпионат» проведёт традиционную текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что будет происходить на трассе и за её пределами.

Вопрос дня: получится ли у Йоханнеса Бё выиграть третье личное золото? Легенда биатлона проводит успешный чемпионат мира и уже выиграл связку «спринт — гонка преследования». Кажется, все звёзды должны сойтись 19 февраля над стадионом в Альпах, ведь в классике биатлона норвежец выигрывал и в 2023-м, и в 2024-м годах.

Если же получится вновь взойти на трон, то он окажется в одном ряду с именитыми Владимиром Меланьиным, Александром Тихоновым и Хейкки Иколой по количеству побед в индивидуалках на ЧМ. Предшественники Йоханнеса как раз оформляли хет-трик.