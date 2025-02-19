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17:05 Мск
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Биатлон, чемпионат мира — 2025: мужская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 19 февраля 2025

Почуял добычу? Йоханнесу Бё предстоит битва ещё за одно золото ЧМ-2025 по биатлону! LIVE
Батраз Томаев
Йоханнес Бё
Комментарии
Пришло время биатлонной классики — индивидуальной гонки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой

Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыгрываться медали в мужской индивидуальной гонке на 20 км. «Чемпионат» проведёт традиционную текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что будет происходить на трассе и за её пределами.

Вопрос дня: получится ли у Йоханнеса Бё выиграть третье личное золото? Легенда биатлона проводит успешный чемпионат мира и уже выиграл связку «спринт — гонка преследования». Кажется, все звёзды должны сойтись 19 февраля над стадионом в Альпах, ведь в классике биатлона норвежец выигрывал и в 2023-м, и в 2024-м годах.

Если же получится вновь взойти на трон, то он окажется в одном ряду с именитыми Владимиром Меланьиным, Александром Тихоновым и Хейкки Иколой по количеству побед в индивидуалках на ЧМ. Предшественники Йоханнеса как раз оформляли хет-трик.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Батраз Томаев

А вот итальянцы не могут выиграть классику с 1993 года, с момента триумфа Андреаса Цингерле в Боровце. Эта серия длится 32 года.

Так-то сильнейший из Италии Томмазо Джакомель настроен решительно на золото в индивидуалке, но сделать это ему будет очень трудно. Здесь на первое место выходит стрельба, а с ней у него напряжённые отношения.

11:08 Батраз Томаев

🎿 Немного о фактах предстоящей гонки.

Шведы не могут победить в индивидуалке с 1958 года, когда проводился первый в истории чемпионат мира. Тогда в австрийском Зальфельдене выиграл Адольф Виклунд. Эта серия может прерваться спустя 67 лет.

Себа, ты услышал нас?😃

11:07 Батраз Томаев

Под какими же номерами уйдут в гонку лидеры сезона?

18. Лукас Хофер (Италия).
26. Кэмпбелл Райт (США).
28. Мартин Понсилуома (Швеция).
38. Тарьей Бё (Норвегия).
40. Эрик Перро (Франция).
42. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
44. Эмильен Жаклен (Франция).
49. Симон Эдер (Австрия).
52. Йоханнес Бё (Норвегия).
54. Томмазо Джакомель (Италия).
56. Кентен Фийон Майе (Франция).
58. Яков Фак (Словения).
60. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

11:06 Батраз Томаев

Случится ли сегодня очередная сенсация от американца Кэмпбелла Райта или нет? Теперь уже двукратный серебряный призёр чемпионатов мира будет выходить на старт не в статусе теневого фаворита, а вполне очевидного героя.

Кэмпбелл, жги!
«Пока остановимся». Кэмпбелл Райт — о громких словах о себе после двух медалей ЧМ-2025
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Кэмпбелл Райт

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

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11:03 Батраз Томаев

Для одного из самых ярких французских биатлонистов этот ЧМ может стать последним. Уверены, новость расстроила поклонниц Эмильена Жаклена.

Он тоже уходит?
Эмильен Жаклен: возможно, чемпионат мира — 2025 мой последний
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11:02 Батраз Томаев

Всем привет! На связи Батраз Томаев. Сегодня мы будем пристально следить за мужской индивидуальной гонкой в Ленцерхайде. На старт выйдут 97 биатлонистов.

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Новости. Биатлон
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