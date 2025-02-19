Почуял добычу? Йоханнесу Бё предстоит битва ещё за одно золото ЧМ-2025 по биатлону! LIVE

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Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыгрываться медали в мужской индивидуальной гонке на 20 км. «Чемпионат» проведёт традиционную текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что будет происходить на трассе и за её пределами.
Вопрос дня: получится ли у Йоханнеса Бё выиграть третье личное золото? Легенда биатлона проводит успешный чемпионат мира и уже выиграл связку «спринт — гонка преследования». Кажется, все звёзды должны сойтись 19 февраля над стадионом в Альпах, ведь в классике биатлона норвежец выигрывал и в 2023-м, и в 2024-м годах.
Если же получится вновь взойти на трон, то он окажется в одном ряду с именитыми Владимиром Меланьиным, Александром Тихоновым и Хейкки Иколой по количеству побед в индивидуалках на ЧМ. Предшественники Йоханнеса как раз оформляли хет-трик.
Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».
А вот итальянцы не могут выиграть классику с 1993 года, с момента триумфа Андреаса Цингерле в Боровце. Эта серия длится 32 года.
Так-то сильнейший из Италии Томмазо Джакомель настроен решительно на золото в индивидуалке, но сделать это ему будет очень трудно. Здесь на первое место выходит стрельба, а с ней у него напряжённые отношения.
🎿 Немного о фактах предстоящей гонки.
Шведы не могут победить в индивидуалке с 1958 года, когда проводился первый в истории чемпионат мира. Тогда в австрийском Зальфельдене выиграл Адольф Виклунд. Эта серия может прерваться спустя 67 лет.
Себа, ты услышал нас?😃
Под какими же номерами уйдут в гонку лидеры сезона?
18. Лукас Хофер (Италия).
26. Кэмпбелл Райт (США).
28. Мартин Понсилуома (Швеция).
38. Тарьей Бё (Норвегия).
40. Эрик Перро (Франция).
42. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
44. Эмильен Жаклен (Франция).
49. Симон Эдер (Австрия).
52. Йоханнес Бё (Норвегия).
54. Томмазо Джакомель (Италия).
56. Кентен Фийон Майе (Франция).
58. Яков Фак (Словения).
60. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
Случится ли сегодня очередная сенсация от американца Кэмпбелла Райта или нет? Теперь уже двукратный серебряный призёр чемпионатов мира будет выходить на старт не в статусе теневого фаворита, а вполне очевидного героя.
Кэмпбелл Райт
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Для одного из самых ярких французских биатлонистов этот ЧМ может стать последним. Уверены, новость расстроила поклонниц Эмильена Жаклена.
Всем привет! На связи Батраз Томаев. Сегодня мы будем пристально следить за мужской индивидуальной гонкой в Ленцерхайде. На старт выйдут 97 биатлонистов.