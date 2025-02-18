Вечерние гонки Кубка сильнейших напоминают болельщикам о том, как круто было на международных стартах!

Российские биатлонисты вернулись в атмосферу Кубка мира. Как же не хватает этих эмоций!

В нашем биатлоне впервые за долгие годы прошли вечерние гонки. На Кубке сильнейших в Раубичах состоялись две укороченных индивидуалки. Быть может, интриг на нашем старте было поменьше, чем на проходящем в Швейцарии чемпионате мира. Зато какой был антураж!

Атмосфера Кубка мира

С момента отстранения россиян наши биатлонисты перестроились на совершенно иной распорядок дня. Из-за разницы в часовых поясах гонки часто проходили в утреннее или дневное время. Такое было и в выходные, и в будни.

И вот теперь организаторы Кубка сильнейших решили создать разнообразие. В будни они запланировали гонки на вечерние слоты, дабы вернуть то, по чему скучали многие биатлонные фанаты. И у них неплохо получилось.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Старты при свете прожекторов и фонарей имели особую атмосферу. Сразу создавалось какое-то праздничное, гоночное настроение. Казалось, будто ничего и не поменялось. Было ощущение, что наши ребята бегают на Кубке мира. По крайней мере, антураж международных турниров чувствовался отлично. За это в том числе стоит сказать спасибо и немногочисленным зрителям. Пожалуй, более эффектно соревнования смотрелись бы, если бы в Раубичах вечером провели контактные гонки: пасьюты или масс-старты.

Особый интерес вечерние гонки вызывали и с точки зрения адаптации биатлонистов к новым условиям. Спортсменам пришлось менять режим дня и привыкать к искусственному освещению. Получилось у всех по-разному.

У женщин большинство лидеров справились с новыми условиями. Пожалуй, не вышло лишь у Анастасии Халили и Виктории Сливко. Обе биатлонистки допустили по семь промахов и финишировали вне топ-20.

Неплохо в гонке себя проявили Анна Сола, Динара Смольская и Кристина Резцова. Все трое заехали в «цветы». Лучший результат показала Резцова, промазав лишь дважды, вслед за ней оказалась Смольская с тремя промахами, а топ-6 замкнула Сола с четырьмя. При этом мини-сенсацию в гонке сотворила Ирина Казакевич. Биатлонистка, которая обычно не отличается хорошей стрельбой, допустила лишь один промах и одержала победу! Это золото для Казакевич стало первым в зимнем сезоне с апреля 2023 года.

Второе место заняла Наталия Шевченко. Экс-лыжница была близка к «золотому» хет-трику, но её подвела стрельба. После двух промахов пришлось довольствоваться серебром (+35,4). Приятный сюрприз преподнесла и Екатерина Мошкова: югорчанка с одним промахом замкнула топ-3.

«Это моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что‑то не так. Сложно каждый раз настраиваться, выходить, проигрывать, и так по кругу. Но сегодня у меня всё получилось.

Ирина Казакевич Фото: РИА Новости

Я была настолько сильно в рубеже, что, когда я видела, что были габариты, пыталась глазами заклинать мишень, чтобы она упала, провожала взглядом выстрел», — призналась Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Жаркая борьба за медаль

У мужчин сложилась похожая ситуация – не все сумели адаптироваться к новому формату. Неудачные гонки выдали Александр Корнев и Александр Логинов. Оба допустили по шесть промахов. Корнев в итоге не попал в топ-30, а Логинов – в топ-20. Не задался старт и у Кирилла Бажина. С четырьмя ошибками на рубеже он пришёл к финишу лишь 18-м. Из лидеров в топ-6 также не попал Антон Смольский. Три промаха не дали белорусу оформить «золотой» хет-трик. Смольский расположился лишь на девятом месте.

Единственным, кто выдал сегодня идеальную гонку, был Карим Халили. Подмосковный биатлонист отработал на всех рубежах на ноль. Этого хватило, чтобы при невысокой скорости забрать золото. Второе место с двумя промахами занял Антон Бабиков. Имея полторы минуты штрафа, башкирский спортсмен проиграл лидеру лишь 35,7 секунды!

А вот за третье место развернулась настоящая борьба между Александром Поварницыным и Дмитрием Лазовским. Россиянин допустил два промаха, а белорус – один. После выхода с заключительной стрельбы Лазовский выигрывал у Поварницына шесть секунд. Однако последние метры Александр прошёл так хорошо, что Дмитрий не смог угнаться за соперником: на финише белорус проиграл 0,3 секунды россиянину в борьбе за бронзу.

Следующим стартом на Кубке сильнейших будет сингл-микст 20 февраля.