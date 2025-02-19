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Прогнозы на чемпионат мира по биатлону — 2025: Эдуард Латыпов и Чемпионат назвали фаворита в мужской индивидуальной гонке

Даём прогноз на очередной старт ЧМ по биатлону. Кто же точнее — Латыпов или «Чемпионат»?
Михаил Чесалин
Эрик Перро и Йоханнес Бё
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Пытаемся угадать, кто же выиграет мужскую индивидуальную гонку в Ленцерхайде.

Чемпионат мира по биатлону – 2025 перешагивает экватор. В среду, 19 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) будут разыграны медали в мужской индивидуальной гонке. А биатлонисты сборной России и журналисты «Чемпионата» продолжают состязаться в конкурсе прогнозов.

Регламент конкурса прогнозов
Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Результаты женской индивидуальной гонки получились неожиданными для обоих участников конкурса, но Ирина Казакевич заработала пять очков за попадание на пьедестал Лу Жанмонно. Счёт – 70:30 в пользу спортсменов.

Перейдём к прогнозам исхода мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде. За сражения мужчин в нашем конкурсе отвечает Эдуард Латыпов. Он составил тройку: Эрик Перро – Стурла Легрейд – Йоханнес Бё.

А команду «Чемпионата» в этот раз представляет редактор разделов «Биатлон» и «Другие виды спорта» Михаил Чесалин:

«Моя тройка: Йоханнес Бё – Кентен Фийон Майе – Стурла Легрейд.

Йоханнес месяц назад показал в индивидуальной гонке кошмарный результат в конце первой сотни и был настолько разочарован собой, что объявил о завершении карьеры. Но теперь, кажется, ситуация изменилась. На Йоханнеса больше ничего не давит, он может выступать в своё удовольствие, а это лучшее подспорье. Зацепить медаль должен и Стурла. А где-то между ними окажется быстроногий француз. Эдуард Латыпов ставит на прорыв Перро, однако я считаю, что удача улыбнётся Кентену».

А теперь остаётся следить за гонкой и ждать результатов.

Следим за мужской гонкой в режиме лайв:
Почуял добычу? Йоханнесу Бё начал поход ещё за одним золотом ЧМ-2025 по биатлону! LIVE
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Почуял добычу? Йоханнесу Бё начал поход ещё за одним золотом ЧМ-2025 по биатлону! LIVE
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Новости. Биатлон
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