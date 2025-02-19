Даём прогноз на очередной старт ЧМ по биатлону. Кто же точнее — Латыпов или «Чемпионат»?

Чемпионат мира по биатлону – 2025 перешагивает экватор. В среду, 19 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) будут разыграны медали в мужской индивидуальной гонке. А биатлонисты сборной России и журналисты «Чемпионата» продолжают состязаться в конкурсе прогнозов.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Результаты женской индивидуальной гонки получились неожиданными для обоих участников конкурса, но Ирина Казакевич заработала пять очков за попадание на пьедестал Лу Жанмонно. Счёт – 70:30 в пользу спортсменов.

Перейдём к прогнозам исхода мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде. За сражения мужчин в нашем конкурсе отвечает Эдуард Латыпов. Он составил тройку: Эрик Перро – Стурла Легрейд – Йоханнес Бё.

А команду «Чемпионата» в этот раз представляет редактор разделов «Биатлон» и «Другие виды спорта» Михаил Чесалин:

«Моя тройка: Йоханнес Бё – Кентен Фийон Майе – Стурла Легрейд.

Йоханнес месяц назад показал в индивидуальной гонке кошмарный результат в конце первой сотни и был настолько разочарован собой, что объявил о завершении карьеры. Но теперь, кажется, ситуация изменилась. На Йоханнеса больше ничего не давит, он может выступать в своё удовольствие, а это лучшее подспорье. Зацепить медаль должен и Стурла. А где-то между ними окажется быстроногий француз. Эдуард Латыпов ставит на прорыв Перро, однако я считаю, что удача улыбнётся Кентену».

А теперь остаётся следить за гонкой и ждать результатов.