«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира

Молодое поколение на ЧМ-2025 явно показывает, что старичкам пора посторониться. Тенденцию медалей от юнцов в Ленцерхайде начал 22-летний Кэмпбелл Райт, взявший два серебра в связке спринт-пасьют. А теперь эту линию подхватили Эрик Перро с Томмазо Джакомелем. Француз и итальянец вынесли всех в индивидуальной гонке!

Кажется, за будущее биатлона можно не переживать.

Было ощущение, что в индивидуалке, как и в других гонках, будет разрывать Йоханнес Бё. Но у норвежца гонка не пошла – пять промахов и лишь 20-е место. Осечкой лидера не смогли воспользоваться и другие топы. Стурла Легрейд стал 15-м, Тарьей Бё – 10-м, Эмильен Жаклен – 66-м.

В таком случае обычно в индивидуалках на первые места выходят опытные чемпионы прошлых лет или сильные ноунеймы из разных стран. Уж слишком хорошо эта гонка подходит для медленных, но очень точных.

Однако в этот раз случилось совсем по-другому. На первый план в индивидуалке вышли молодые спортсмены. Сперва всех удивил Никлас Хартвег. 24-летний швейцарец схватил две минуты штрафа, но показал отличную скорость. Долгое время Хартвег даже был промежуточным лидером, однако вскоре его с пьедестала сместили более талантливые ребята. К счастью, без «цветов» на домашнем ЧМ Никлас не остался.

За медали же развернулась настоящая битва между двумя дерзкими биатлонистами: Эриком Перро и Томмазо Джакомелем. У итальянца было небольшое преимущество, так как он стартовал позднее француза и знал его результаты. Правда, Томмазо это не сильно помогло. На стрельбище силы Джакомеля и Перро были равны: оба схватили по минуте штрафа. А вот на дистанции лучше был Эрик. Ногами он привёз итальянцу 52,4 секунды. Именно столько и разделило спортсменов на финише.

Призёры гонки Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нельзя сказать, что Томмазо был плох ходом. Скорее, француз выдал что-то феноменальное. Он привёз 16,4 секунды Мартину Понсилуоме и 19,9 секунды Йоханнесу Бё.

Для 23-летнего Перро эта победа на ЧМ стала первой личной в карьере. Эрик теперь трёхкратный чемпион мира – дважды в эстафете и один раз – в индивидуальной гонке. Джакомель тоже впервые поднялся на подиум ЧМ в личной гонке. До этого 24-летний Томмазо брал медали лишь в смешанных эстафетах и сингл-микстах.

«У меня никогда не было столь успешных индивидуальных гонок. Я на подиуме сегодня. Я расстроен, что была ошибка, но Эрик был лучше меня, это стоит признать. Это была энергозатратная гонка, однако я доволен тем, что показал», — сказал Джакомель в эфире OKKO.

Из «старичков» на подиум сумел попасть лишь Кентен Фийон-Майе. Француз с тремя промахами замкнул топ-3 благодаря сумасшедшей скорости. Фийон-Майе преодолел 20-километровую дистанцию в одни ноги с Перро. Более опытный спортсмен обошёл молодого всего на 0,5 секунды.

На этом ЧМ молодые парни и девчонки явно показывают, кто тут круче. Лу Жанмонно, Томмазо Джакомель, Эрик Перро, Кэмпбелл Райт, Жанна Ришар, Осеан Мишлон – именно за этими биатлонистами наше будущее. И весь этот сезон дерзкая молодёжь чётко говорит «старичкам» – пора на пенсию!