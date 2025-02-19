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Результаты чемпионата мира по биатлону — 2025, индивидуальная гонка, мужчины, победа молодёжи, Эрика Перро и Томмазо Джакомеля

«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира
Татьяна Постникова
Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира
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На счету нового поколения уже шесть медалей турнира в Ленцерхайде.

Молодое поколение на ЧМ-2025 явно показывает, что старичкам пора посторониться. Тенденцию медалей от юнцов в Ленцерхайде начал 22-летний Кэмпбелл Райт, взявший два серебра в связке спринт-пасьют. А теперь эту линию подхватили Эрик Перро с Томмазо Джакомелем. Француз и итальянец вынесли всех в индивидуальной гонке!

Кажется, за будущее биатлона можно не переживать.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

Было ощущение, что в индивидуалке, как и в других гонках, будет разрывать Йоханнес Бё. Но у норвежца гонка не пошла – пять промахов и лишь 20-е место. Осечкой лидера не смогли воспользоваться и другие топы. Стурла Легрейд стал 15-м, Тарьей Бё – 10-м, Эмильен Жаклен – 66-м.

В таком случае обычно в индивидуалках на первые места выходят опытные чемпионы прошлых лет или сильные ноунеймы из разных стран. Уж слишком хорошо эта гонка подходит для медленных, но очень точных.

С такой молодёжью Йоханнесу будет сложно задержаться в спорте:
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?

Однако в этот раз случилось совсем по-другому. На первый план в индивидуалке вышли молодые спортсмены. Сперва всех удивил Никлас Хартвег. 24-летний швейцарец схватил две минуты штрафа, но показал отличную скорость. Долгое время Хартвег даже был промежуточным лидером, однако вскоре его с пьедестала сместили более талантливые ребята. К счастью, без «цветов» на домашнем ЧМ Никлас не остался.

За медали же развернулась настоящая битва между двумя дерзкими биатлонистами: Эриком Перро и Томмазо Джакомелем. У итальянца было небольшое преимущество, так как он стартовал позднее француза и знал его результаты. Правда, Томмазо это не сильно помогло. На стрельбище силы Джакомеля и Перро были равны: оба схватили по минуте штрафа. А вот на дистанции лучше был Эрик. Ногами он привёз итальянцу 52,4 секунды. Именно столько и разделило спортсменов на финише.

Призёры гонки

Призёры гонки

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нельзя сказать, что Томмазо был плох ходом. Скорее, француз выдал что-то феноменальное. Он привёз 16,4 секунды Мартину Понсилуоме и 19,9 секунды Йоханнесу Бё.

Для 23-летнего Перро эта победа на ЧМ стала первой личной в карьере. Эрик теперь трёхкратный чемпион мира – дважды в эстафете и один раз – в индивидуальной гонке. Джакомель тоже впервые поднялся на подиум ЧМ в личной гонке. До этого 24-летний Томмазо брал медали лишь в смешанных эстафетах и сингл-микстах.

«У меня никогда не было столь успешных индивидуальных гонок. Я на подиуме сегодня. Я расстроен, что была ошибка, но Эрик был лучше меня, это стоит признать. Это была энергозатратная гонка, однако я доволен тем, что показал», — сказал Джакомель в эфире OKKO.

Молодые биатлонисты удивляют на этом чемпионате мира:
Великого Йоханнеса Бё на чемпионате мира мог остановить только американец. Кто он такой?
Великого Йоханнеса Бё на чемпионате мира мог остановить только американец. Кто он такой?

Из «старичков» на подиум сумел попасть лишь Кентен Фийон-Майе. Француз с тремя промахами замкнул топ-3 благодаря сумасшедшей скорости. Фийон-Майе преодолел 20-километровую дистанцию в одни ноги с Перро. Более опытный спортсмен обошёл молодого всего на 0,5 секунды.

На этом ЧМ молодые парни и девчонки явно показывают, кто тут круче. Лу Жанмонно, Томмазо Джакомель, Эрик Перро, Кэмпбелл Райт, Жанна Ришар, Осеан Мишлон – именно за этими биатлонистами наше будущее. И весь этот сезон дерзкая молодёжь чётко говорит «старичкам» – пора на пенсию!

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