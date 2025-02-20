Йоханнес Бё в погоне за очередным золотом ЧМ-2025. Сможет ли кто-то его остановить? LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Сегодня, 20 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в сингл-миксте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что произойдёт на трассе и за её пределами.

В погоне за своей третьей наградой ЧМ-2025 будет Йоханнес Бё. Правда, на пути норвежца может встать его же партнёрша по команде Рагнхильд Фемстейневик. Зато у других сборных более боевые составы. За Германию будут биться Франциска Пройс и Юстус Штрелов, за Францию — Жулия Симон и Кентен Фийон Майе, а за Италию — Доротея Вирер и Томмазо Джакомель. Посмотрим, кто же окажется сильнее!

Старт гонки в 18:05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».