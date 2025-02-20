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Чемпионат мира по биатлону — 2025, сингл-микст: прямая трансляция, смотреть онлайн, 20 февраля

Йоханнес Бё в погоне за очередным золотом ЧМ-2025. Сможет ли кто-то его остановить? LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё
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Франция, Германия и Италия выставили мощные составы на сингл-микст.

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Сегодня, 20 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в сингл-миксте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что произойдёт на трассе и за её пределами.

В погоне за своей третьей наградой ЧМ-2025 будет Йоханнес Бё. Правда, на пути норвежца может встать его же партнёрша по команде Рагнхильд Фемстейневик. Зато у других сборных более боевые составы. За Германию будут биться Франциска Пройс и Юстус Штрелов, за Францию — Жулия Симон и Кентен Фийон Майе, а за Италию — Доротея Вирер и Томмазо Джакомель. Посмотрим, кто же окажется сильнее!

Старт гонки в 18:05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Татьяна Постникова

С 2019 года, когда сингл-микст появился на ЧМ, гонку выигрывали лишь две сборных — Норвегия и Франция. У норвежцев три победы, а у французов — два.

11:40 Татьяна Постникова

Действующие чемпионы мира в сингл-миксте — французы. В прошлом году сборная Франции в составе Кентена Фийона-Майе и Лу Жанмонно взяла золото, обойдя итальянцев. Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель тогда взяли серебро. Тройку призёров замкнула сборная Норвегии в составе Ингрид Тандреволд и Йоханнеса Бё.

Какой была та смешанная эстафета?
Тандреволд «похоронила» победу и рекорд Бё! Норвегия даже не смогла взять серебро
Тандреволд «похоронила» победу и рекорд Бё! Норвегия даже не смогла взять серебро
11:37 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного дня ЧМ-2025. Сегодня в Ленцерхайде пройдёт сингл-микст. Старт гонки в 18.05 мск.

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