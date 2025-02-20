Йоханнес Бё в погоне за очередным золотом ЧМ-2025. Сможет ли кто-то его остановить? LIVE

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Сегодня, 20 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в сингл-миксте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всём, что произойдёт на трассе и за её пределами.
В погоне за своей третьей наградой ЧМ-2025 будет Йоханнес Бё. Правда, на пути норвежца может встать его же партнёрша по команде Рагнхильд Фемстейневик. Зато у других сборных более боевые составы. За Германию будут биться Франциска Пройс и Юстус Штрелов, за Францию — Жулия Симон и Кентен Фийон Майе, а за Италию — Доротея Вирер и Томмазо Джакомель. Посмотрим, кто же окажется сильнее!
Старт гонки в 18:05 мск.
Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».
С 2019 года, когда сингл-микст появился на ЧМ, гонку выигрывали лишь две сборных — Норвегия и Франция. У норвежцев три победы, а у французов — два.
Действующие чемпионы мира в сингл-миксте — французы. В прошлом году сборная Франции в составе Кентена Фийона-Майе и Лу Жанмонно взяла золото, обойдя итальянцев. Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель тогда взяли серебро. Тройку призёров замкнула сборная Норвегии в составе Ингрид Тандреволд и Йоханнеса Бё.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного дня ЧМ-2025. Сегодня в Ленцерхайде пройдёт сингл-микст. Старт гонки в 18.05 мск.