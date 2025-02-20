Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Кто должен войти в тройку лучших в сингл-миксте?

Не успели мы все оглянуться, как чемпионат мира по биатлону – 2025 уже перевалил за экватор. 20 февраля лучшие смешанные тандемы из разных стран выйдут на старт супермикста в погоне за восьмым комплектом наград.
Дисциплина сама по себе непредсказуемая. Оттого и наблюдать за борьбой сборных на трассе, а также за противостоянием команды «Чемпионата» и российских биатлонистов интереснее вдвойне.
Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Биатлонисты сборной России упрочили своё лидерство после мужской индивидуальной гонки. Эдуард Латыпов предсказал первую победу в карьере на чемпионате мира Эрику Перро, за что получил 10 очков. Михаил Чесалин в своём прогнозе определил Кентена Фийона Майе в тройку, но ошибся с цветом его медали. И счёт уже 80:35 в пользу спортсменов.
Настало время перейти к сингл-миксту. Перед одиночной смешанной эстафетой прогнозы даёт Эдуард Латыпов. Призёр Олимпиады назвал следующую тройку призёров: Франция — Германия — Италия.
Команду «Чемпионата» в этот раз представляет корреспондент разделов «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды спорта» Юлия Сидорова:
«Первое место однозначно отдала бы Франции. И Жулия Симон, и Кентен Фийон Майе – опытные и достаточно стабильные эстафетные бойцы. Сюрпризов и подарков для других сборных с их стороны не жду.
На второе определю Германию. Новоиспечённая чемпионка мира Франциска Пройс способна дотянуть околачивающего тридцатку сильнейших Юстуса Штрелова до серебра.
Бронзу отдам экспериментальному норвежскому составу. Рагнхильд Фемстейневик – далеко не самая стабильная биатлонистка команды. Место в тандеме заслужила 21-летняя Марен Киркеэйде, но норвежский тренерский состав в лучших традициях сборной России решил приберечь молодую спортсменку для эстафеты. Йоханнес Бё же хоть и провалил индивидуалку из-за плохо подготовленных лыж, но настроен по-боевому. Сервисёры сборной вряд ли второй раз подведут своего лидера».
А теперь остаётся лишь дождаться результатов.