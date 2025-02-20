Очередной спортивный подвиг Йоханнеса Бё. Норвежец вытащил тяжелейшую эстафету!

Самая динамичная и даже немного сумбурная гонка на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде – сингл-микст, или одиночная смешанная эстафета – завершилась без сенсаций. Первое место заняли французы, выставившие самый сильный состав. Но без яркой борьбы не обошлось.

Фаворитами гонки выглядели французы: Жулия Симон и Кентен Фийон Майе по отдельности выглядят блестяще, а уж вместе, причём с опытом успешных выступлений в сингл-миксте им не должно было быть равных. Хотя очень динамичная гонка с обилием стрелковых упражнений часто выносит на высокие места в том числе и очень неожиданных участников.

К лидерам можно было отнести и сборную Германии (Франциска Пройс и Юстус Штрелов), а вот к тренерскому штабу сборной Норвегии у многих болельщиков были вопросы, ведь в пару к Йоханнесу Бё он приставил опытную, но не хватавшую с неба звёзд Рагнхильд Фемстейневик.

На первом этапе показалось, что норвежские тренеры допустили ошибку, потому что Рагнхильд нещадно наошибалась на рубеже, чудом избежала штрафных кругов и на первую передачу эстафеты пришла на 18-м месте с отставанием от блестяще выступавшей Симон более чем в полминуты.

Впрочем, Йоханнесу Бё не привыкать вытаскивать своих партнёров из болота. Лидеры гонки чуть дали слабину, Бё поднажал — и вот Норвегия уже в топ-6, причём рядом с прямыми конкурентами – Францией, Германией и Швецией. А минуту славы тем временем получила Швейцария. Трибуны с рёвом приветствовали локальные успехи Никласа Хартвега, однако первой медали от швейцарских спортсменов местные болельщики так и не дождались.

Жулия Симон и Кентен Фийон Майе Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ближе к концу третьего этапа небольшие биатлонные страны выпали из борьбы за медали. Пыталась цепляться Словения, но безуспешно.

Фийон Майе и Штрелов на последнем этапе делили первое-второе места. Кентен был побыстрее, однако Юстус пытался держать скорость. А за третью строчку неистовую борьбу вёл Йоханнес Бё. Реактивный норвежец вполне мог бы сделать из лидирующего дуэта трио, но каждый раз задерживался на огневом рубеже дольше, чем положено. В итоге норвежцы использовали аж 15 дополнительных патронов – это худший результат в топ-10.

Стрельба помешала Бё победить — но не забрать серебро. На выходе с последнего огневого рубежа первые два места по-прежнему занимали француз и немец, а норвежец ушёл третьим с отставанием в 18 секунд. Однако Штрелов так устал, что за 1,5 км упустил весь свой запас по времени, пропустил вперёд Йоханнеса Бё и ещё хорошо, что остался в тройке.

Францию можно поздравить с заслуженной победой, а Бё совершил очередной спортивный подвиг. Хоть и не выиграл в этот раз золото, но показал, насколько он крут. Это было очень мощное серебро!