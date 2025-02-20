Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат мира по биатлону – 2025: Франция выиграла сингл-микст, Норвегия – вторая, но Йоханнес Бё совершил подвиг – результаты

Очередной спортивный подвиг Йоханнеса Бё. Норвежец вытащил тяжелейшую эстафету!
Михаил Чесалин
Йоханнес Бё вытащил тяжелейшую эстафету
Аудио-версия:
Комментарии
Выиграла Франция, но скандинавские поклонники биатлона могут быть довольны.

Самая динамичная и даже немного сумбурная гонка на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде – сингл-микст, или одиночная смешанная эстафета – завершилась без сенсаций. Первое место заняли французы, выставившие самый сильный состав. Но без яркой борьбы не обошлось.

Все эмоции сингл-микста здесь:
Франция взяла пятое золото на ЧМ-2025! «Трёхцветные» — новые короли биатлона
Франция взяла пятое золото на ЧМ-2025! «Трёхцветные» — новые короли биатлона

Фаворитами гонки выглядели французы: Жулия Симон и Кентен Фийон Майе по отдельности выглядят блестяще, а уж вместе, причём с опытом успешных выступлений в сингл-миксте им не должно было быть равных. Хотя очень динамичная гонка с обилием стрелковых упражнений часто выносит на высокие места в том числе и очень неожиданных участников.

К лидерам можно было отнести и сборную Германии (Франциска Пройс и Юстус Штрелов), а вот к тренерскому штабу сборной Норвегии у многих болельщиков были вопросы, ведь в пару к Йоханнесу Бё он приставил опытную, но не хватавшую с неба звёзд Рагнхильд Фемстейневик.

Пора давать шанс молодёжи. Она разрывает!
«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира
«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира

На первом этапе показалось, что норвежские тренеры допустили ошибку, потому что Рагнхильд нещадно наошибалась на рубеже, чудом избежала штрафных кругов и на первую передачу эстафеты пришла на 18-м месте с отставанием от блестяще выступавшей Симон более чем в полминуты.

Впрочем, Йоханнесу Бё не привыкать вытаскивать своих партнёров из болота. Лидеры гонки чуть дали слабину, Бё поднажал — и вот Норвегия уже в топ-6, причём рядом с прямыми конкурентами – Францией, Германией и Швецией. А минуту славы тем временем получила Швейцария. Трибуны с рёвом приветствовали локальные успехи Никласа Хартвега, однако первой медали от швейцарских спортсменов местные болельщики так и не дождались.

Жулия Симон и Кентен Фийон Майе

Жулия Симон и Кентен Фийон Майе

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ближе к концу третьего этапа небольшие биатлонные страны выпали из борьбы за медали. Пыталась цепляться Словения, но безуспешно.

Фийон Майе и Штрелов на последнем этапе делили первое-второе места. Кентен был побыстрее, однако Юстус пытался держать скорость. А за третью строчку неистовую борьбу вёл Йоханнес Бё. Реактивный норвежец вполне мог бы сделать из лидирующего дуэта трио, но каждый раз задерживался на огневом рубеже дольше, чем положено. В итоге норвежцы использовали аж 15 дополнительных патронов – это худший результат в топ-10.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

Стрельба помешала Бё победить — но не забрать серебро. На выходе с последнего огневого рубежа первые два места по-прежнему занимали француз и немец, а норвежец ушёл третьим с отставанием в 18 секунд. Однако Штрелов так устал, что за 1,5 км упустил весь свой запас по времени, пропустил вперёд Йоханнеса Бё и ещё хорошо, что остался в тройке.

Францию можно поздравить с заслуженной победой, а Бё совершил очередной спортивный подвиг. Хоть и не выиграл в этот раз золото, но показал, насколько он крут. Это было очень мощное серебро!

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
Полное расписание ЧМ-2025 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android