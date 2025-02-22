У мужчин за золото точно будут бороться норвежцы, а у женщин — немки и шведки.

День эстафет на ЧМ по биатлону — 2025: кто одолеет французских королев и королей? LIVE

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Сегодня, 21 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской эстафетах. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Старт женской эстафеты запланирован на 14:05 мск, а мужской — на 17:05.

Главными претендентами на золотые медали в командной дисциплине будут биатлонисты из Франции. Стреляющие лыжницы «трёхцветных» будут защищать прошлогодний титул, тогда как мужчинам предстоит ответить за поражение. В 2024-м они остались только третьими, проиграв Норвегии и Швеции.

Отдельной интригой станет и то, удастся ли Йоханнесу Бё выиграть 23-е золото чемпионатов мира в карьере. Живая легенда биатлона будет финишёром норвежской команды.

Следить за статистикой гонок в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».