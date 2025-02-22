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Биатлон, чемпионат мира — 2025: эстафета (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 21 февраля 2025

День эстафет на ЧМ по биатлону — 2025: кто одолеет французских королев и королей? LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Жулия Симон
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У мужчин за золото точно будут бороться норвежцы, а у женщин — немки и шведки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой

Сегодня, 21 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской эстафетах. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Старт женской эстафеты запланирован на 14:05 мск, а мужской — на 17:05.

Главными претендентами на золотые медали в командной дисциплине будут биатлонисты из Франции. Стреляющие лыжницы «трёхцветных» будут защищать прошлогодний титул, тогда как мужчинам предстоит ответить за поражение. В 2024-м они остались только третьими, проиграв Норвегии и Швеции.

Отдельной интригой станет и то, удастся ли Йоханнесу Бё выиграть 23-е золото чемпионатов мира в карьере. Живая легенда биатлона будет финишёром норвежской команды.

Следить за статистикой гонок в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Батраз Томаев

Для Франции этот ЧМ-2025 складывается успешно и велики шансы, что на этой тональности он и закончится. Давайте вспомним перепетии женской индивидуальной гонки, где золото досталось Жулии Симон?

Франция — мощь!
Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту
Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту
10:36 Батраз Томаев

Забойщица у Германии - София Шнайдер, у Швейцарии — Элиза Гаспарин, а у Италии — Ханна Аухенталлер.

10:34 Батраз Томаев

Кто побежит в женской эстафете?

На первом стартовом ряду будут располагаться сборные Швеции, Франции и Норвегии. Их забойщицы — Анна Магнуссон, Лу Жанмонно и Каролин Кноттен. С расстановкой по другим этапам знакомимся ниже:

10:31 Батраз Томаев

Доброе утро! Мы начинаем наш предпоследний лайв, который посвящён чемпионату мира по биатлону — 2025. Сегодня нас ждут две увлекательные эстафеты! В следующем посте узнаем составы ведущих сборных.

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Новости. Биатлон
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