Какая женская сборная сейчас самая сильная в мировом биатлоне? Объективный рейтинг

Перед женской эстафетой на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде стоит задаться вопросом: «А какая сборная сильнейшая в мире прямо сейчас?» У каждой команды есть свои плюсы и минусы, поэтому попробуем найти ответ на этот непростой вопрос вместе.
Предлагаем вам сформировать объективный рейтинг женских сборных. Правила просты: более сильные команды, которые способны занять высокое место в женской эстафете, вы поднимаете, нажимая на стрелку вверх «↑», а более слабые опускаете в рейтинге, нажимая на стрелочку вниз «↓».
Франция
Удивительно, но явный фавориты женской эстафеты в текущем сезоне пока не смогли ни разу подняться на высшую ступень пьедестала. Да, так тоже бывает. Жулия Симон и компания всё время были то вторыми, то третьими, а победить им иногда мешали неприятности на последних метрах, штрафные круги и соперницы. Но на главном старте, кажется, их будет просто не остановить. Тем более, что своего слова на ЧМ-2025 ещё не сказала Лу Жанмонно.
Германия
На чемпионате мира в Ленцерхайде отлично выглядят биатлонистки из Германии. И бегут, и стреляют! Немки свой статус в этом сезоне подтвердили дважды, выиграв эстафеты на этапах в Хохфильцене и Рупольдинге. Ещё в двух гонках бундестим выставляла экспериментальный состав, поэтому была далека от медалей. Но лидер сборной – Франциска Пройс своё дело знает. Турнир в Ленцерхайде проходит для неё наилучшим образом – четыре медали в пяти гонках. Надёжный и проверенный боец – лучше трёх новых.
Швеция
Перед важнейшей гонкой шведская сборная выглядит слегка помятой. Лидер команды – Эльвира Эберг всё же не смогла восстановиться после болезни, подхватив заразу перед началом ЧМ. Спортсменка не верит в улучшение своих кондиций. И это очень плохая для Швеции новость, а значит, дело в свои руки должны взять Ханна Эберг и Элла Хальварссон. Какая медаль им окажется по силам? Всё будет зависеть от работы на стрелковых установках.
Норвегия
Победу в женской эстафете для Норвегии станет удачей. В Ленцерхайде норвежки не выиграли ни одной личной награды, а единственная норвежская биатлонистка с медалью ЧМ-2025 – Рагнхильд Фемстейневик, которая завоевала серебро в паре с Йоханнесом Бё в синглмиксте. Но в эстафете их квартет, безусловно, поборется за серебро и бронзу. Для этого всё должно получиться у Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен и Марен Киркеэйде. На этапах Кубка мира им уже удавалось заезжать на пьедестал. Важно, чтобы сейчас они допустили как можно меньше ошибок в стрельбе.
Швейцария
У хозяек чемпионата мира пока нет ни одной медали. Лидер сборной – Лена Хекки в связке спринт-пасьют заняла, соответственно, четвёртое и пятое места. Но в женской эстафете Швейцария может навязать серьёзную борьбу за бронзовые медали. Как раз последние две эстафеты перед ЧМ эта команда финишировала на четвёртых местах. Когда-то же им должна улыбнуться удача? Они также входят в статус неочевидных претендентов на медали.
Италия
В роли тёмных лошадок могут выступить итальянки. Доротея Вирер сейчас явно не готова на равных биться с той же Жулией Симон или Франциской Пройс. В синглмиксте итальянской звезде стало плохо, а сама она недавно простудилась. На её фоне неплохо выглядит Микелла Каррара, которая в спринте на ЧМ стала пятой, а в пасьюте финишировала восьмой. И всё же, зацепиться за медали итальянкам будет сложно, тем более без Лизы Виттоцци. Но пока никто не говорит, что миссия невыполнима.