Какая женская сборная сейчас самая сильная в мировом биатлоне? Объективный рейтинг

Перед женской эстафетой на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде стоит задаться вопросом: «А какая сборная сильнейшая в мире прямо сейчас?» У каждой команды есть свои плюсы и минусы, поэтому попробуем найти ответ на этот непростой вопрос вместе.

Предлагаем вам сформировать объективный рейтинг женских сборных. Правила просты: более сильные команды, которые способны занять высокое место в женской эстафете, вы поднимаете, нажимая на стрелку вверх «↑», а более слабые опускаете в рейтинге, нажимая на стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.