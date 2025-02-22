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Чемпионат мира по биатлону – 2025: расклады перед женской эстафетой, сравнение сборных Франции, Норвегии, Италии, Германии, Швеции

Какая женская сборная сейчас самая сильная в мировом биатлоне? Объективный рейтинг
Батраз Томаев
Рейтинг женских сборных по биатлону
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Главными фаворитами эстафеты на чемпионате мира являются француженки, но могут удивить и итальянки!

Перед женской эстафетой на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде стоит задаться вопросом: «А какая сборная сильнейшая в мире прямо сейчас?» У каждой команды есть свои плюсы и минусы, поэтому попробуем найти ответ на этот непростой вопрос вместе.

Всё, что надо знать о ЧМ-2025 по биатлону:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!

Предлагаем вам сформировать объективный рейтинг женских сборных. Правила просты: более сильные команды, которые способны занять высокое место в женской эстафете, вы поднимаете, нажимая на стрелку вверх «↑», а более слабые опускаете в рейтинге, нажимая на стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Самые сильные женские сборные в мировом биатлоне
Жулия Симон
Фото: Future Publishing via Getty Images
1 место

Франция

Удивительно, но явный фавориты женской эстафеты в текущем сезоне пока не смогли ни разу подняться на высшую ступень пьедестала. Да, так тоже бывает. Жулия Симон и компания всё время были то вторыми, то третьими, а победить им иногда мешали неприятности на последних метрах, штрафные круги и соперницы. Но на главном старте, кажется, их будет просто не остановить. Тем более, что своего слова на ЧМ-2025 ещё не сказала Лу Жанмонно.

Франциска Пройс
Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images
2 место

Германия

На чемпионате мира в Ленцерхайде отлично выглядят биатлонистки из Германии. И бегут, и стреляют! Немки свой статус в этом сезоне подтвердили дважды, выиграв эстафеты на этапах в Хохфильцене и Рупольдинге. Ещё в двух гонках бундестим выставляла экспериментальный состав, поэтому была далека от медалей. Но лидер сборной – Франциска Пройс своё дело знает. Турнир в Ленцерхайде проходит для неё наилучшим образом – четыре медали в пяти гонках. Надёжный и проверенный боец – лучше трёх новых.

Эльвира Эберг
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
3 место

Швеция

Перед важнейшей гонкой шведская сборная выглядит слегка помятой. Лидер команды – Эльвира Эберг всё же не смогла восстановиться после болезни, подхватив заразу перед началом ЧМ. Спортсменка не верит в улучшение своих кондиций. И это очень плохая для Швеции новость, а значит, дело в свои руки должны взять Ханна Эберг и Элла Хальварссон. Какая медаль им окажется по силам? Всё будет зависеть от работы на стрелковых установках.

Рагнхильд Фемстейневик
Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images
4 место

Норвегия

Победу в женской эстафете для Норвегии станет удачей. В Ленцерхайде норвежки не выиграли ни одной личной награды, а единственная норвежская биатлонистка с медалью ЧМ-2025 – Рагнхильд Фемстейневик, которая завоевала серебро в паре с Йоханнесом Бё в синглмиксте. Но в эстафете их квартет, безусловно, поборется за серебро и бронзу. Для этого всё должно получиться у Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен и Марен Киркеэйде. На этапах Кубка мира им уже удавалось заезжать на пьедестал. Важно, чтобы сейчас они допустили как можно меньше ошибок в стрельбе.

Лена Хекки
Фото: picture alliance via Getty Images
5 место

Швейцария

У хозяек чемпионата мира пока нет ни одной медали. Лидер сборной – Лена Хекки в связке спринт-пасьют заняла, соответственно, четвёртое и пятое места. Но в женской эстафете Швейцария может навязать серьёзную борьбу за бронзовые медали. Как раз последние две эстафеты перед ЧМ эта команда финишировала на четвёртых местах. Когда-то же им должна улыбнуться удача? Они также входят в статус неочевидных претендентов на медали.

Микела Каррара
Фото: Kevin Voigt/GettyImages
6 место

Италия

В роли тёмных лошадок могут выступить итальянки. Доротея Вирер сейчас явно не готова на равных биться с той же Жулией Симон или Франциской Пройс. В синглмиксте итальянской звезде стало плохо, а сама она недавно простудилась. На её фоне неплохо выглядит Микелла Каррара, которая в спринте на ЧМ стала пятой, а в пасьюте финишировала восьмой. И всё же, зацепиться за медали итальянкам будет сложно, тем более без Лизы Виттоцци. Но пока никто не говорит, что миссия невыполнима.

Следить за женской эстафетой можно в нашей трансляции:
День эстафет на ЧМ по биатлону — 2025: кто одолеет французских королев и королей? LIVE
Live
День эстафет на ЧМ по биатлону — 2025: кто одолеет французских королев и королей? LIVE
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