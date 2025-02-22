Главное зрелище ЧМ-2025 по биатлону — эстафеты. Пробуем угадать, кто заберёт золото!

У журналистов есть последняя возможность поравняться с биатлонистами сборной России в конкурсе прогнозов.

Сегодня, 22 февраля, в предпоследний день чемпионата мира в Ленцерхайде пройдут самые ожидаемые гонки турнира – женская и мужская эстафеты.

Франция и Норвегия вновь вступят в бескомпромиссный бой за звание лучшей сборной мира. Кто попытается им помешать? И удастся ли «Чемпионату» хотя бы приблизиться к уже набранным очкам Эдуарда Латыпова и Ирины Казакевич, представляющих сборную России? Узнаем сегодня.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

В четверг впервые со старта нашего противостояния «Чемпионату» удалось опередить биатлонистов сборной в прогнозах на супермикст. Правда, всего на 5 очков. Журналисты набрали 20 очков, Эдуард Латыпов – 15. Общий счёт перед заключительными выходными – 95:55 в пользу биатлонистов.

Перейдём к эстафетам. Первыми на старт выйдут женские сборные. Свой прогноз на исход гонки дала серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в этой же дисциплине Ирина Казакевич. Она уверена, что победят француженки, серебро заберут шведки, а бронзовые медали достанутся немкам.

Команду «Чемпионата» представляет корреспондент разделов «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды спорта» Юлия Сидорова:

«На первое место однозначно поставлю Францию. Сомнения вызывает только второй этап «трёхцветных», где побежит 22-летняя Осеан Мишлон. Но что бы ни показала молодая француженка, следом за золотом отправятся Бреза-Буше и Симон. Они способны исправить даже самую плачевную ситуацию. А может быть, я и зря не верю в Мишлон.

С серебром финишируют шведки. Девушки из Скандинавии побегут сильным составом. До золота дотянутся вряд ли, а вот до серебра – вполне.

С третьим местом всё гораздо сложнее. Германия и Норвегия будут выгрызать свою бронзу, но я хочу поставить на девушек из Швейцарии. Получится красивая история, если на первом домашнем чемпионате мира сёстры Гаспарин, Эми Басерга и Лена Хекки-Гросс доедут до медали».

На мужскую эстафету свой прогноз дал бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в этом виде программы Эдуард Латыпов. Он определил следующую тройку призёров: Норвегия – Франция – Германия.

А вот прогноз «Чемпионата»:

«Норвежцы возьмут золото. Кроме Йоханнеса, каждый из них истосковался по высшей ступени пьедестала почёта. Может быть, это последний шанс для братьев Бё на своеобразный «бёдиум» на чемпионате мира.

Франция же, напротив, берёт медаль за медалью. И они, и норвежцы невероятно сильны и равны в своих шансах на золото. Но всё же есть ощущение, что французы в этот раз будут вторыми.

А чемпион мира прошлого года – сборная Швеции – финиширует с бронзой. Понсилуома уже давно заслужил свою медальку, а эго Самуэльссона просто не выдержит очередного провала. Брандту и Нелину остаётся только не подвести соотечественников».

А теперь смотрим гонки и держим пальцы скрещёнными.