Даниил Серохвостов не отобрался на гонку по регламенту. Но, может, стоит как-то его изменить?

В российском биатлоне скандал. Почему лидера сборной не допускают до масс-старта?

Можете ли вы себе представить, что Йоханнес Бё не участвует в масс-старте чемпионата мира, потому что не отобрался в него? Вряд ли. А в нашем биатлоне, как оказалось, такое возможно. Лидер сборной России Даниил Серохвостов не побежит масс-старт на Кубке сильнейших. Как так?

Сложная ситуация

Кубок сильнейших – по сути, наш аналог чемпионата мира в этом сезоне. Он проводится по той же программе и в те же даты. Поэтому почти все биатлонисты России и Беларуси целенаправленно готовились к этому турниру.

Не был исключением и Даниил Серохвостов, но перед стартом Кубка сильнейших случилось несчастье – спортсмен заболел. У лидера сборной России обострился герпес, а на фоне ослабленного иммунитета впоследствии появилась и простуда. Из-за этого Серохвостову пришлось сняться со связки спринт – пасьют, сингл-микста и индивидуальной гонки.

В себя Даниил пришёл лишь к смешанной эстафете. Там он бежал за сборную России – 5 вместе с Елизаветой Каплиной, Юлией Метелей и Александром Корневым. Команда могла претендовать на медали, но стала четвёртой. На последней стрельбе Серохвостов зашёл на два штрафных круга и оказался на шестой позиции, но на последнем круге отыграл почти 22 секунды.

У Серохвостова остался единственный шанс проявить себя в личной гонке – масс-старт. Но оказалось, что выступить там Даниил не сможет. И дело вовсе не в состоянии биатлониста. Лидер сборной России просто туда не отобрался.

«По моей информации, организаторы не хотят допускать Серохвостова в масс-старт! Регламент придумали дурацкий. Даниил – наш сильнейший биатлонист. К Олимпиаде готовимся отлично! Все молодцы! Пы Сы – время ещё есть в воскресенье не выглядеть бестолковыми…» – написал Дмитрий Губерниев.

Неоднозначный регламент

Регламент гласит следующее: для участия в масс-старте допускаются лишь 30 спортсменов. Приоритет отдаётся медалистам, а на оставшиеся места биатлонисты отбираются по результатам текущего рейтинга турнира.

Однако это правило выглядит неоднозначно.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Если уж мы сравниваем Кубок сильнейших с чемпионатом мира, то логично сравнить и регламенты. На ЧМ в масс-старте участвуют все медалисты турнира и топ-15 Кубка мира. Спортсмены на оставшиеся места добираются на основе рейтинга текущего ЧМ. Возможно, по такой же логике биатлонисты должны были отбираться в масс-старт и на Кубке сильнейших. Только в нашем случае Кубок мира в формулировке надо заменить на Кубок Содружества.

Но есть одно но. Это странная связь Кубка сильнейших и Кубка Содружества. С одной стороны, это два разных и не связанных друг с другом турнира. С другой — результаты с Кубка сильнейших идут в зачёт Кубка Содружества.

А раз так, то было бы вполне логично учитывать тотал Кубка Содружества. Однако организаторы Кубка сильнейших решили иначе.

Вот и получилось, что из-за пропуска всех первых стартов из-за болезни Серохвостов не набрал очков для попадания в масс-старт. Хотя если бы учитывались тоталы Кубка Содружества, Даниил в гонку бы попал. Лидер сборной России, даже пропустивший много гонок, идёт на 14-м месте.

Выхода нет?

Ситуация с непопаданием лучшего биатлониста России в масс-старт из-за специфических правил вызвала настоящий скандал. В тренерском штабе сборной России задумались над возможностью выдать Даниилу личную квоту на гонку, то есть запустить на масс-старт не 30 спортсменов, а 31.

«Это интересно как с позиции зрителей, так и с позиции организаторов соревнований, так как Серохвостов – один из сильнейших спортсменов, который не стартовал ранее по причине болезни. Но положение соревнований составлено таким образом, что в таком случае придётся его нарушать. А чтобы положение нарушить, нужно согласие всех участников и представителей команд. Поэтому сейчас я не могу сказать, какое будет решение. Но обсуждение возможно», – сказал Юрий Каминский «Матч ТВ».

Биатлонисты в сборной отнеслись к сложившейся ситуации по-разному. Часть была бы рада участию Даниила, а часть сетовала на регламент. Мол, да, несправедливо, что Серохвостов не бежит из-за имеющегося регламента, но создавать прецеденты не стоит. И действительно — ситуация патовая.

Сам лидер сборной России заявил, что готов пробежать гонку только в том случае, если всё будет честно и никто не обидится.

Пока лишь можно констатировать: Серохвостова нет в протоколе на завтрашний масс-старт. Посмотрим, поменяется ли что-то за день.

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