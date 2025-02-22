Норвегия против Франции. Какая сборная сильнее на ЧМ-2025?

У кого больше шансов на победу в мужской эстафете? Решать вам!

Эстафета на чемпионате мира – всегда гонка непредсказуемая. Часто были случаи, когда явные фавориты проваливались, а медали брали те, на кого не ставили.

Перед мужской эстафетой в Ленцерхайде мы решили составить список предполагаемых призёров. Но выбирать, кто из них действительно достоин медали, нужно именно вам! После гонки узнаем, насколько точным оказался ваш прогноз.

Если вы хотите поднять сборную в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что команда должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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