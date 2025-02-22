Норвегия против Франции. Какая сборная сильнее на ЧМ-2025?

Эстафета на чемпионате мира – всегда гонка непредсказуемая. Часто были случаи, когда явные фавориты проваливались, а медали брали те, на кого не ставили.
Перед мужской эстафетой в Ленцерхайде мы решили составить список предполагаемых призёров. Но выбирать, кто из них действительно достоин медали, нужно именно вам! После гонки узнаем, насколько точным оказался ваш прогноз.
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Франция
Состав: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе
Французы в этом сезоне крайне успешно выступают в мужских эстафетах. Они выиграли все гонки на Кубке мира. У команды, очевидно, отличные шансы забрать золото и теперь. Тем более в составе четвёрки побегут Перро и Фийон-Майе, отлично проявившие себя на этом ЧМ.
Смущает лишь один момент. Тренеры сборной Франции решили не ставить опытного Эмильена Жаклена в команду. Вместо него в четвёрку попал Эмильен Клод. На этом ЧМ он не пробежал ни одной гонки, потому и нет гарантии, что он не подведёт сборную.
Норвегия
Состав: Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Бё.
Скандинавы последние несколько лет доминировали в мужских эстафетах, но на чемпионатах мира им не везло. Всегда победу вырывала другая команда. Теперь ситуация чуть иная. У норвежцев случился спад – в сезоне им не удалось выиграть ни одну эстафету. Быть может, теперь это «проклятие» сработает наоборот?
Учитывая состав команды, у норвежцев точно отличные шансы на медали. Даже если кто-то подведёт сборную, всегда есть Йоханнес, который спасёт ситуацию. Вопрос лишь один – хватит ли у Бё-младшего сил, чтобы привести команду к золоту.
Швейцария
Состав: Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Джеймс Пакаль, Никлас Хартвег
На домашнем ЧМ швейцарцы чувствуют себя максимально комфортно. Хартвег попадал в «цветы», а Штальдер неплохо выглядел в смешанной эстафете. Именно эти парни могут помочь своей команде добраться до медалей. Правда, в сборной есть и слабое звено, однако если Буркхальтер и Пакаль соберутся, то у команды точно есть шансы на медали.
Швеция
Состав: Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон
Шведы – настоящие джокеры на крупных турнирах. На них обычно никто не ставит, но они умудряются удивлять. Так скандинавы забрали золото Олимпиады-2018 и ЧМ-2024. Да, именно шведы – действующие чемпионы мира в эстафете!
Шведская команда и сейчас не отличается особой стабильностью, но есть ощущение, что и в этот раз она удивит. Всё-таки на важные старты они умеют собираться. Главной силой команды будет быстрый ход. А вот удивить отличной стрельбой у шведов вряд ли получится.
Германия
Состав: Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн
Немцы в этом сезоне лишь однажды попали в призы в эстафете, взяв бронзу. Однако это не значит, что у команды нет никаких шансов на медали в Ленцерхайде. Конечно, парни не слишком блистали по ходу ЧМ, но на эстафеты Бундестим собираться умеет. Тем более успех женской команды явно придаст мужчинам уверенности в себе.
Пожалуй, больше всего немцам стоит опираться на стрельбу. Ходом они не блещут, но могут воспользоваться ошибками других.