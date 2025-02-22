«Трёхцветные» могли бы выиграть эстафету с рекордным в XXI веке отрывом. Но предпочли растянуть удовольствие от победы.

Делали всё, что хотели! Француженки унизили соперниц на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира – 2025 по биатлону в Ленцерхайде, Швейцария, были разыграны медали в женской эстафете. Сборная Франции одержала великолепную победу, Норвегия – вторая, Швеция – третья.

В обзорах гонок обычно описывают борьбу, но никакой борьбы в этот раз не получилось. Француженки захватили лидерство с первого этапа и не отдавали его никому до самого финиша. В какой-то момент отрыв «трёхцветных» от соперниц приближался к двум минутам – это был бы рекорд XXI века в женских эстафетах на чемпионатах мира, однако Жулия Симон на заключительном круге просто кайфовала, поэтому на финише выиграла всего (!) минуту.

Если в надёжности Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон никто не сомневался, то Осеан Мишлон стоит отметить отдельно. На 22-летнюю девушку свалилась огромная ответственность, но она не подвела. К её выступлению на втором этапе не было никаких вопросов. А удержать победу на третьем и четвёртом этапах было для Франции делом техники.

Симон вообще устроила шоу. Заключительную стойку она, кажется, стреляла на скорость, несмотря на колоссальный отрыв от соперниц. А когда закрыла все мишени, ни разу не промахнувшись, то неспешно развернулась к трибунам и поклонилась им. Потом она буквально пешком шла по трассе, обнималась с тренерами сборной, отбивала «пятюни» болельщикам, забирала флаг. На финише снова остановилась, поклонилась зрителям и только после этого наконец-то перешагнула черту. Бежавшая на полной скорости норвежка появилась в финишном створе лишь через минуту после Симон.

Жулия Симон выиграла своё четвёртое золото в Ленцерхайде и 10-е – в карьере! Эта девушка имеет полное право издеваться над соперницами!

Жулия Симон Фото: Future Publishing via Getty Images

Но что происходило за спинами француженок?

Немки уже на первом этапе зашли на штрафной круг и вроде бы вернулись в борьбу за медали, но Франциска Пройс на стрельбе в решающий момент дрогнула. Сборная Словении на протяжении почти всей гонки шла в тройке лидеров, однако на последнем этапе сил на сопротивление мировым звёздам не хватило. У шведок не всё шло гладко, но усилиями сестёр Эберг они взобрались на третью ступень пьедестала. Вторыми стали норвежки: Тандреволд схлопотала штрафной круг, но подстраховали Фемстейневик и Киркеэйде. Последняя удачно справилась со стрельбой, держала хорошую скорость, а потому смогла стать лучшей, если не брать в расчёт Симон.

У девушек на этом чемпионате мира осталась лишь одна гонка – масс-старт. Вряд ли кто-то удивится, если золото вновь достанется Франции.