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Чемпионат мира по биатлону – 2025: Франция досрочно выиграла медальный зачёт турнира, Норвегия может стать только второй

Всё. Франция официально круче Норвегии в биатлоне!
Михаил Чесалин
Франция выиграла медальный зачёт ЧМ-2025
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«Трёхцветные» выиграли медальный зачёт ЧМ-2025 аж за три гонки до его окончания. Какая-то фантастика!

От чемпионата мира – 2025 в Ленцерхайде многие болельщики ждали равной и красивой борьбы за звание главной биатлонной державы между Норвегией и Францией. Норвежцы доминировали на протяжении всего последнего десятилетия, французы врывались с яркими звёздами время от времени, и год назад на ЧМ-2024 была жаркая схватка. Норвежцы собрали почти всё золото мужском биатлоне, французы – в женском, а добили смешанными дисциплинами, поэтому и стали первыми в медальном зачёте.

Все победители и призёры ЧМ-2025 – здесь:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
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Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!

За год кое-что изменилось.

Франция стала сильнее, а Норвегия, кажется, ослабла. И результаты чемпионата мира в Ленцерхайде наглядно это показывают. «Трёхцветные» в девяти гонках чемпионата мира выиграли сразу шесть золотых наград. Скандинавы – только две. Даже если они возьмут все оставшиеся гонки, то всё равно не смогут догнать французов. Но они и не возьмут.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025

Важно отметить и другое. После девяти гонок у Норвегии четыре медали, причём три из них были фактически единолично добыты Йоханнесом Бё.

В то же время у Франции только в личных гонках три разных чемпиона мира: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше и Эрик Перро. А Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Лу Жанмонно и Осеан Мишлон взяли свои золотые медали в командных гонках. Причём «пассажиров» в этом списке нет – все получили свои золотые медали заслуженно.

Одна только победа в эстафете чего стоит:
Делали всё, что хотели! Француженки унизили соперниц на чемпионате мира по биатлону
Делали всё, что хотели! Француженки унизили соперниц на чемпионате мира по биатлону

Эпоха доминирования Норвегии в мировом биатлоне подходит к концу. И даже страшно представить, как будет выступать сборная, если из спорта действительно уйдут Йоханнес и Тарьей Бё. Впрочем, норвежские проблемы французов не волнуют. У них наступает эпоха расцвета, и, кажется, в ближайшие годы именно «трёхцветные» будут законодателями мод в мировом биатлоне. Всё, Франция теперь официально круче Норвегии.

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