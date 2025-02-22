Здравствуй, брат. Йоханнес Бё помог Тарьею установить фантастический рекорд

Мужская эстафета на чемпионате мира – 2025 должна была стать яркой дуэлью сборных Франции и Норвегии – двух наиболее сильных и сбалансированных сборных с топ-звёздами в своём составе.

Должна была, но не стала.

Французы, может быть, расслабились после серии побед на этапах Кубка мира. Может быть, поверили в себя чуть больше, чем нужно. И как будто недоработали, что ли. В целом-то они провели очень хорошую гонку, не заходили на штрафные круги, показывали высокую скорость, но не выворачивались наизнанку ради результата, не отдавали все силы.

А норвежцы отдавали.

У скандинавов было немало слабых мест. Особенно боязно было за Стрёмсхейма на первом этапе, но он не подвёл. Тарьей Бё в очередной раз подтвердил русскую поговорку про старого коня и борозду. Легрейд, кажется, начал приходить в себя и нащупывать свою скорость – вопросов по его этапу нет никаких. А уж Йоханнес Бё на этом чемпионате мира просто блистает!

И главное – у норвежцев горели глаза!

Уж неизвестно, о чём эти парни говорили перед стартом, но их заряд на борьбу ощущался безо всяких приборов. Вполне возможно, что все они просто хотели подарить красивую историю братьям Бё. С учётом того, что оба хотят уйти из спорта по окончании сезона, эта гонка, вероятно, была их последним реальным шансом вместе подняться на пьедестал.

И всё получилось.

А ещё Тарьей Бё стал обладателем уникального достижения. Теперь он – единственный в истории биатлона семикратный чемпион мира в эстафетах. Шесть раз удавалось выигрывать, например, блестящему советскому чемпиону Александру Тихонову. Но семь – это новая высота. И если Тарьей действительно уйдёт, то его рекорд простоит как минимум десятилетие.

Тарьей Бё Фото: Gabor Baumgarten/Getty Images

Что же по соперникам норвежцев?

Франция – вторая. На последнем круге произошёл забавный эпизод: Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе встретились на разных сторонах одной длинной петли трассы – их разделяла примерно минута. Бё протянул сопернику кулачок — и Кентен его отбил. Парни словно зафиксировали результаты гонки ещё до того, как норвежский суперчемпион пересёк финишную черту.

На третьем месте – Германия.

Немцы провели хорошую гонку, пусть и не безошибочную. Но за своё третье место они могут поблагодарить Себастиана Самуэльссона из Швеции. Этот парень хотел сделать шоу, однако, как это нередко бывает в последнее время, опростоволосился. Играл с Хорном в кошки-мышки, экономя силы для рывка где-нибудь на финише, а последним выстрелом на стойке промахнулся. И рывок оказался бесполезным. Ну что ж, шведы скажут ему спасибо.