Франция или Норвегия. Кто заберёт последние медали чемпионата мира — 2025? LIVE

Сегодня, 23 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, завершается чемпионат мира по биатлону — 2025. В рамках последнего соревновательного дня будут разыграны медали в масс-старте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

В женской гонке развернётся настоящая битва между француженками. У Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон уже есть личные золотые медали этого ЧМ, а вот Лу Жанмонно, Жанна Ришар и Осеан Мишлон пока не взяли титулы. У каждой девушки явно будет высокая мотивация исправить это положение. Но на медали будут претендовать не только «трёхцветные». Не стоит сбрасывать со счетов и Франциску Пройс с Эльвирой Эберг. Немка и шведка явно горят желанием попасть на подиум.

У мужчин всё будет ещё интереснее. Среди главных претендентов на медали представители трёх стран: Норвегии, Франции и Италии. Нас ждёт борьба между Йоханнесом Бё, Стурлой Легрейдом, Эриком Перро, Кентеном Фийоном Майе, Эмильеном Жакленом и Томмазо Джакомелем. Будет горячо!

Старт женской гонки в 15:45 мск, а мужской — в 18.05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.