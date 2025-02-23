Франция или Норвегия. Кто заберёт последние медали чемпионата мира — 2025? LIVE

Сегодня, 23 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, завершается чемпионат мира по биатлону — 2025. В рамках последнего соревновательного дня будут разыграны медали в масс-старте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.
В женской гонке развернётся настоящая битва между француженками. У Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон уже есть личные золотые медали этого ЧМ, а вот Лу Жанмонно, Жанна Ришар и Осеан Мишлон пока не взяли титулы. У каждой девушки явно будет высокая мотивация исправить это положение. Но на медали будут претендовать не только «трёхцветные». Не стоит сбрасывать со счетов и Франциску Пройс с Эльвирой Эберг. Немка и шведка явно горят желанием попасть на подиум.
У мужчин всё будет ещё интереснее. Среди главных претендентов на медали представители трёх стран: Норвегии, Франции и Италии. Нас ждёт борьба между Йоханнесом Бё, Стурлой Легрейдом, Эриком Перро, Кентеном Фийоном Майе, Эмильеном Жакленом и Томмазо Джакомелем. Будет горячо!
Старт женской гонки в 15:45 мск, а мужской — в 18.05 мск.
Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
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Перед заключительными гонками медальный зачёт ЧМ выглядит так.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию последнего дня ЧМ-2025. Сегодня в Ленцерхайде биатлонисты побегут масс-старты. Женская гонка запланирована на 15.45, а мужская — на 18.05 мск.