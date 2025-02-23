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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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Чемпионат мира по биатлону 2025, масс-старт, мужчины, женщины: прямая трансляция, смотреть онлайн, 23 февраля

Франция или Норвегия. Кто заберёт последние медали чемпионата мира — 2025? LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Жулия Симон
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В Ленцерхайде мужчины и женщины побегут масс-старты.

Сегодня, 23 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, завершается чемпионат мира по биатлону — 2025. В рамках последнего соревновательного дня будут разыграны медали в масс-старте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

В женской гонке развернётся настоящая битва между француженками. У Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон уже есть личные золотые медали этого ЧМ, а вот Лу Жанмонно, Жанна Ришар и Осеан Мишлон пока не взяли титулы. У каждой девушки явно будет высокая мотивация исправить это положение. Но на медали будут претендовать не только «трёхцветные». Не стоит сбрасывать со счетов и Франциску Пройс с Эльвирой Эберг. Немка и шведка явно горят желанием попасть на подиум.

У мужчин всё будет ещё интереснее. Среди главных претендентов на медали представители трёх стран: Норвегии, Франции и Италии. Нас ждёт борьба между Йоханнесом Бё, Стурлой Легрейдом, Эриком Перро, Кентеном Фийоном Майе, Эмильеном Жакленом и Томмазо Джакомелем. Будет горячо!

Старт женской гонки в 15:45 мск, а мужской — в 18.05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

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Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию последнего дня ЧМ-2025. Сегодня в Ленцерхайде биатлонисты побегут масс-старты. Женская гонка запланирована на 15.45, а мужская — на 18.05 мск.

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