Последний день ЧМ-2025! Сумеют ли российские биатлонисты угадать чемпионов масс-старта?

Их отрыв от журналистов уже достаточно велик, но расслабляться рано!

Не успели мы оглянуться, как наступил финальный день ЧМ-2025 по биатлону в Швейцарии. От этого на душе немного грустно, но на закуску для всех любителей зимнего вида спорта остались масс-старты!

Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич вместе с журналистами «Чемпионата» делали ставки в турнире прогнозов. Кажется, профессиональные спортсмены весь турнир догадывались о чём-то, что было неведомо журналистам. Ну а как объяснить их сумасшедший отрыв накануне последних гонок ЧМ?

По итогам эстафетных гонок биатлонисты добавили в свою копилку 55 очков, а «Чемпионат» – 35. А общий счёт — 150:90 в пользу биатлонистов сборной России.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

В 15:45 мск на старт отправятся стреляющие лыжницы. Тройку призёров в женском масс-старте назвала Ирина Казакевич. Серебряный призёр ОИ-2022 считает, что победу одержит немка Франциска Пройс, а компанию на пьедестале ей составят француженка Жулия Симон и шведка Эльвира Эберг.

От «Чемпионата» прогноз дал корреспондент отделов «Биатлон» и «Другие виды спорта» Батраз Томаев:

«Праздник на улице француженок продолжится. Победу, на мой взгляд, одержит Жулия Симон. Она сейчас в великолепной форме и не откажется от 11-го золота чемпионатов мира. Вы видели, насколько Жулия была уверена в себе в эстафете? Это лишний раз подчёркивает её преимущество над остальными в контактных дисциплинах.

Серебро в этой битве останется за Франциской Пройс, которая в текущем сезоне дважды была второй в масс-стартах. Она уже решила главный вопрос — победила в личной гонке и, возможно, поэтому будет чувствовать себя немного более спокойной в последней гонке ЧМ.

Лу Жанмонно возьмёт бронзу. Стоит признать, что на ЧМ француженка выглядит блекло. Нет той уверенности на лыжне, которую она демонстрировала, например, в Антхольце. Однако она не сдаётся и готова добавить очередную медаль в свою копилку. За третье место будет борьба, но Лу выстоит».

Мужской масс-старт начнётся в 18:05, и прогноз на эту гонку дал лидер сборной России Эдуард Латыпов.

Победу он отдал Йоханнесу Бё, серебро – Эрику Перро, а бронзу – Тарьею Бё.

А вот прогноз «Чемпионата»:

«Соглашусь с Эдуардом и также поставлю на первое место Йоханнеса Бё, который выглядит весьма свежо на трассе. Победа в мужской эстафете наверняка придала ему уверенности.

Второе место в этой битве останется за французом Эриком Перро. Он был раздосадован поражением в эстафете и уж точно захочет реабилитироваться перед болельщиками, но с Йоханнесом ему будет трудно справиться.

Третье место займёт итальянец Томмазо Джакомель, который от этого ЧМ ждал прежде всего личной победы. Этого пока не случилось и вряд ли произойдёт в масс-старте. Чтобы наконец добыть золото, нужно немного опыта контактной борьбы».

Осталось дождаться начала гонок и мысленно вести своих фаворитов к успеху!