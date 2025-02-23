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Модель Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших, она финишировала с флагом

Биатлонистка-модель выиграла первую гонку в карьере! Виктория Метеля финишировала с флагом
Андрей Шитихин
Виктория Метеля
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А вот мужская сборная России бесславно завершила Кубок сильнейших.

В Минске двумя масс-стартами завершился биатлонный Кубок сильнейших – один из главных турниров сезона. В женской гонке первую во взрослой карьере большую победу одержала Виктория Метеля, ещё в прошлом сезоне выступавшая по юниорам, а в мужской гонке никому не оставил шансов белорус Антон Смольский.

Итоговую тройку в женской гонке вряд ли кто-то мог предсказать. И если про Метелю с начала сезона было понятно, что победа должна прийти, спортсменка к этому готова, то предсказать попадание на пьедестал Ирины Шаклеиной (Кручинкиной), вернувшейся в основной состав сборной Беларуси после рождения ребёнка, мог только ясновидящий.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
33:42.4
2
Тамара Дербушева
Россия
+7.0
3
Ирина Кручинкина-Шаклеина
Беларусь
+32.2

Метеля, неудачно для себя проводившая Кубок сильнейших, в последней гонке показала, что способна не просто бороться с лучшими, но и обуздывать свои эмоции в самый нужный момент. Единственный промах за 20 выстрелов, идеальная последняя стрельба и отличный ход – вот составляющие победы.

Первая победа на взрослом уровне, которую Виктория одержала с национальным флагом в руках – круче и придумать невозможно. Удивительно, что при таком плотном спортивном графике спортсменка находит время и на занятия модельным бизнесом.

Рассказ Виктории Метели про себя и карьеру модели:
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель
Эксклюзив
«Когда переодеваюсь, все удивляются». В российский биатлон ворвалась настоящая топ-модель

Второе место с абсолютно чистой стрельбой заняла Тамара Дербушева, а третьей стала Ирина Шаклеина.

У мужчин интрига держалась до третьего огневого рубежа, на котором чисто отработал Антон Смольский, подошедший к своим домашним соревнованиям просто в идеальной форме. Белорус убежал от всех конкурентов, его ход по дистанции позволил создать такое преимущество, что на последнем рубеже даже промах уже не мог помешать победе Антона.

Второе место в финишном створе вырвал ещё один белорус Дмитрий Лазовский, сумевший опередить россиянина Карима Халили. Чемпион мира Александр Логинов стал четвёртым, а Эдуард Латыпов, который после заключительной стрельбы убежал вместе с остальными преследователями Смольского, не выдержал темпа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
38:56.9
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+10.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+11.0

После финиша Латыпов отметил, что не понимает причину своего провального выступления на Кубке сильнейших – бороться на топ-уровне он оказался не готов. При этом во время подводки к турниру всё было по плану.

Лидер сборной России масс-старт не бежал:
В российском биатлоне скандал. Почему лидера сборной не допускают до масс-старта?
В российском биатлоне скандал. Почему лидера сборной не допускают до масс-старта?

Не готов оказался не только Латыпов, но и вся мужская сборная России, ведь блеснувшие в отдельных гонках Халили и Александр Поварницын тренируются отдельно от основного состава.

Ну а Юрию Каминскому предстоит серьёзный анализ того, что произошло. Впереди чемпионат России.

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