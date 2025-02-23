Чумовая гонка на ЧМ-2025 по биатлону: масс-старт у женщин завершился сенсацией

Крутой гонкой завершилась женская часть на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде. В масс-старте на 12,5 км победу одержала шведка Эльвира Эберг, впервые в карьере ставшая чемпионкой мира в личной гонке. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, третьей стала норвежка Марен Киркеэйде.

До заключительной стрельбы представить именно такую тройку лучших было невозможно. Лидировали совсем другие: стрелявшая чисто немка Франциска Пройс и бежавшая безумно быстро француженка Жюстин Бреза-Буше. Жюстин не закрывала мишени, но отыгрывала большие отставания. Плюс швейцарка Лена Хекки-Гросс и француженка Жанна Ришар.

Две последние, кстати, настолько жёстко зарубались на трассе, что пару раз едва не произошло столкновение: француженка подрезала швейцарку. Но в итоге ни та ни другая в топ-3 не попали.

Бреза-Буше и Пройсс и до гонки считались фаворитами, наряду с француженкой Жулией Симон. Но Жулия вылетела из числа претендентов на награды уже после первой стрельбы, как и Лу Жанммонно. А вот Бреза-Буше и Пройсс до последней стрельбы шли вровень, и казалось, что именно они между собой разыграют золото.

Но последний рубеж всё перевернул. Жюстин отправилась на два штрафных круга, Франциска – на один, но участие во всех предыдущих гонках не оставляло ей ни сил, ни шансов. А вперёд вырвались те, кто оставался в тени, но заключительную стрельбу провёл чисто.

У Эльвиры Эберг было приличное преимущество, и она смогла его удержать. Хотя в Ленцерхайде шведка приехала не в самой лучшей форме в карьере, но три медали забрала, включая красивую победу в заключительной гонке турнира. А трогательной эту победу сделала её родная сестра Ханна.

Сёстры Эберг Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

У Ханны Эберг гонка совсем не получилась – и стрельба неудачная, и падение, в результате которого пришлось даже менять винтовку. Эберг-старшая финишировала последней, но при этом взяла шведский флаг и передала его Эльвире. Обе затем расплакались от нахлынувших эмоций.

Второй сенсационно стала 22-летняя француженка Осеан Мишлон, накануне поучаствовавшая в золотой эстафете. На заключительном отрезке она сумела сбросить всех конкуренток, кроме Марен Киркеэйде, но и с норвежкой, которая младше всего на год, разобралась ещё до выхода на финишную прямую.

Гонка получилась чумовой и абсолютно непредсказуемой.