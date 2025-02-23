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Мужчины. 15 км Масс-старт
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18:05 Мск
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Йоханнес Бё завоевал медаль в своей последней гонке на чемпионатах мира – как же будет не хватать великого норвежца!

Йоханнес Бё выгрыз медаль в своей последней гонке на ЧМ. Как же его будет не хватать!
Михаил Чесалин
Йоханнес Бё выгрыз медаль в своей последней гонке
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Пьедестал в масс-старте получился полностью норвежским.

Удивительно, как быстро пролетели полторы недели чемпионата мира по биатлону – 2025. Кажется, что только-только стартовала смешанная эстафета, а вот уже и мужской масс-старт – гонка, закрывающая программу турнира.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2025

Всё внимание перед стартом было приковано к братьям Бё. Норвежцы, если верить их заявлениям, готовились провести свою последнюю гонку на уровне чемпионата мира. И наверняка мечтали снова постоять на пьедестале вместе. Накануне в мужской эстафете это удалось, но забрать ещё две медали в свою семью в последний день ЧМ-2025 в Ленцерхайде было бы красиво.

Все эмоции последнего дня ЧМ-2025:
Вот это развязка на ЧМ-2025 по биатлону! Масс-старт неожиданно выиграл Эндре Стрёмсхейм
Вот это развязка на ЧМ-2025 по биатлону! Масс-старт неожиданно выиграл Эндре Стрёмсхейм

Но у Бё-старшего гонка не задалась с самого начала. Тарьей ни одного рубежа не смог пройти без промаха и с пятью ошибками в сумме стал 18-м.

Йоханнес же за счёт скорости мог позволить себе промахиваться: на лыжне он был быстрее всех, причём второй человек по скорости – Мартин Понсилуома – уступил норвежцу 24 секунды. Йоханнес шёл в лидерах только перед вторым огневым рубежом, а дальше всё время догонял, причём довольно удачно.

Призёры гонки

Призёры гонки

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Два промаха на первой стойке, казалось, выбили его из компании претендентов на медали, но Йоханнес собрался с силами, и, пока большая часть спортсменов из группы лидеров после четвёртого рубежа побежала на штрафной круг, он закрыл все пять мишеней и словно чёртик из табакерки выскочил на третье место. Рядом с ним остался только американец Кэмпбелл Райт, а впереди маячили спины боровшихся за золото Легрейда и Стрёмсхейма.

Между парами было порядка 20 секунд, и болельщики были вправе ожидать двух дуэлей – за золото и за бронзу. Но ситуация трансформировалась: Легрейд легко оставил позади уставшего Стрёмсхейма, а Райт, напоследок напугав Бё рывком в подъём, отпустил норвежца к очередной медали.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:22.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+12.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.7

На последних поворотах Бё достал Стрёмсхейма и попытался съесть его на финишной прямой, но Эндре сохранил какие-то силы и отбился от натиска более опытного и титулованного соотечественника. А на финише, конечно, Йоханнес, Эндре и Стурла радостно обнимали друг друга. Завершить чемпионат мира полностью норвежским пьедесталом – это красиво!

Если Йоханнес Бё уйдёт, таких ярких моментов будет не хватать.

Все результаты чемпионата мира – 2025:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Результаты всех гонок — в один клик!
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Результаты всех гонок — в один клик!
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