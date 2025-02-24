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Лу Жанмонно, Эрик Перро, Эльвира Эберг, Стурла Легрейд: кто будет рулить биатлоном после ухода братьев Бё?

Это новое поколение звёзд! ЧМ-2025 показал, кто будет зажигать в биатлоне после братьев Бё
Батраз Томаев
Кто будет рулить биатлоном после ухода братьев Бё?
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Эрик Перро, Марен Киркеэйде и Томмазо Джакомель с нами надолго!

Предолимпийский ЧМ по биатлону завершился. Это был важный рубеж для тех спортсменов, которые уже после Милана-2026 повесят лыжи на гвоздь. Карьеру точно завершат или подумывают братья Бё, Франциска Пройс, Эмильен Жаклен и Доротея Вирер. Согласитесь, список весьма статусный?

Так в чьих руках останется мировой биатлон? В надёжных! Этим людям можно довериться.

Стурла – за главного

За старшего в сборной Норвегии после ухода братьев Бё — Стурла Легрейд. У него полный вагон работы!

Вполне вероятно, Стурла в этом сезоне выиграет общий зачёт Кубка мира, оставив позади статус вечно второго номера. А потом ему может покориться и Олимпиада, ведь личного золота 28-летний норвежец пока не добыл. Скорее всего, рубеж 2025 и 2026 годов – пик его карьеры.

Стурла Легрейд

Стурла Легрейд

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Стоит признать, что в обойме у норвежцев пока нет звезды калибра Йоханнеса Бё, и на горизонте такого человека тоже не видно. Однако навязать борьбу французам и шведам должны Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм и Мартин Улдаль.

Йоханнес Бё может остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?

Перро – новый король биатлона?

Неплохо шумит 23-летний француз Эрик Перро. В Ленцерхайде ему уже удалось выиграть первое личное золото чемпионатов мира в карьере. Он также успел стать соучастником серебра в мужской эстафете и зацепить бронзу в пасьюте.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Судите сами: с ходом у Перро всё в порядке, да и с амбициями тоже. Ну, а про качество стрельбы говорить не приходится: 91% попаданий в этом сезоне. На фоне Кентена Фийона Майе и Эмильена Жаклена, которые себя реализовали, Перро – отличная кандидатура на роль лидера сборной. И не только.

Томми, подтяни стрельбу!

Его конкурентом на ближайшие два олимпийских цикла должен стать итальянец Томмазо Джакомель. Он тоже провёл лучший ЧМ в карьере, а к 24 годам успел побывать уже на четырёх турнирах такого уровня.

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В этом сезоне Томми одержал первую победу на этапах Кубка мира. Итальянец пока не отличается стабильностью в стрельбе, хотя ему по силам то, чего не удалось соотечественникам Лукасу Хоферу и Доминику Виндишу. А про харизму Джакомеля даже и говорить не стоит. Её наличие – важный маркер для спортивной звезды.

Джакомель ловко обыграл Йоханнеса Бё:
Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?
Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?

Жанмонно возьмёт штурвал в свои руки

Очевидно, что в женском биатлоне балом продолжат править француженки, а именно Лу Жанмонно.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Она моложе Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон и пока не побеждала на чемпионатах мира и Олимпиадах в личных гонках. В отличие от именитых соперниц, Жанмонно явно выступила ниже своих ожиданий на ЧМ-2025, но на протяжении кубкового сезона не раз доказывала собственную состоятельность – сейчас Лу бьётся за победу в тотале.

Раздражитель сборной Франции

Младшая из сестёр Эберг с блеском выиграла масс-старт в Ленцерхайде, а перед этим говорила, что не верит в собственный успех из-за плохого самочувствия – Эльвира заболела перед началом ЧМ-2025. Если бы не болезнь, шведка могла бы выиграть больше золотых наград.

Эльвира Эберг

Эльвира Эберг

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но это лишь повод вернуться на ЧМ в 2027-м и добрать то, что не получилось сейчас. А перед этим взять реванш за два серебра на ОИ-2022.

Кстати, о француженках. Возможно, в ближайшие годы мы станем свидетелями противостояния Эльвиры Эберг и Лу Жанмонно. Согласитесь, шведская биатлонистка – хороший раздражитель для сборной Франции?

Красивая победа Эльвиры Эберг:
Чумовая гонка на ЧМ-2025 по биатлону: масс-старт у женщин завершился сенсацией
Чумовая гонка на ЧМ-2025 по биатлону: масс-старт у женщин завершился сенсацией

Марен Киркеэйде

В женской сборной Норвегии созревает новый лидер – Марен Киркеэйде. В её адрес уже посыпались хвалебные речи, в том числе от Уле-Эйнара Бьорндалена.

Марен Киркеэйде

Марен Киркеэйде

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Марен всего 21 год. Однако она уже успела зацепить бронзу ЧМ-2025 и привести команду к серебру в эстафете. Прямо сейчас Киркеэйде — лучшая из норвежек в общем зачете и, похоже, готова оставаться в этой роли надолго.

Мы будем грустить по весёлым братьям Бё, сногсшибательной Доротее Вирер, но недолго! Всё внимание на себя точно перетянут будущие звёзды, а биатлон после ухода целой плеяды топов точно не станет менее интересным.

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