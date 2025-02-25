Грандиозный скандал в биатлоне из-за пропавших лыж! За что избили Андрея Расторгуева?

В расследование этой запутанной истории включились национальная федерация и даже полиция Латвии.

После чемпионата мира по биатлону – 2025, казалось, всем впору тихо считать медали и отдыхать. Но внезапно грохнул оглушительный скандал. В центре внимания в эти дни оказалась сборная Латвии.

Кто старое помянет, тому глаз вон?

Серебряный призёр ЧМ-2024 Андрей Расторгуев заявил, что во время главного старта сезона в Ленцерхайде, Швейцария, его избил тренер из его же команды Илмарс Брицис. Всему виной стали лыжи, которые пропали у спортсмена год назад в Нове-Место.

«Произошёл крупный инцидент, и он связан с тренером. Он меня ударил. Кажется, сломал палец, разбил нос. Думаю, у меня также серьёзно травмировано плечо.

Андрей Расторгуев на ЧМ-2024 Фото: Tom Weller/VOIGT/GettyImages

Я пришёл в комнату тренера, чтобы поговорить о конкретном событии, произошедшем в прошлом году. Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки. Я сказал: «Верните мне лыжи, или я сообщу об этом и попрошу расследовать это дело».

Он напал на меня сверху, был в ужасной ярости. После этого из команды пришли два человека. Я не ожидал, что тренер сможет так поступить. Что будет дальше? Это уголовная ответственность, если тренер нападает на спортсмена», — приводит слова Расторгуева латвийская пресса.

Латвийцы стали выяснять отношения после сингл-микста, но, несмотря на повреждения, Расторгуев продолжил выступления на чемпионате мира. Однако спустя время биатлонист рассказал, что повреждение плеча носит серьёзный характер и с выступлениями в этом сезоне придётся закончить. Ему предстоит операция.

«Напал со спины»

Уже потом ситуацию попытался разъяснить Илмарс Брицис. Он заявил, что претензии об исчезновении инвентаря в прошлом году получили сервисмены. А уже сейчас досталось и тренеру. При этом Брицис не стал отрицать, что вступил в контакт с Расторгуевым.

«Какая могла быть реакция? Конечно, я возмутился, слов не помню, какие именно сказал. [Сказал], что за такие оскорбления можно получить по губам. Он только посмеялся. Пришлось выталкивать его из комнаты, потому что я был один с Эмилем (полуторагодовалый сын Брициса. — Прим. «Чемпионата»)», – сказал Брицис.

Илмарс Брицис Фото: Al Bello/Getty Images

Сторону специалиста приняла и его жена – Байба Бендика. Она заявила, что Илмарс защищал свою семью, а в команде и без этого знали о психологических проблемах Андрея Расторгуева.

«Видя, что он в нестабильном ментальном состоянии, [Брицис] вытолкнул его за дверь, чтобы обезопасить свою семью» — написала Бендика в социальных сетях.

Но Расторгуев такое развитие событий опроверг. В социальных сетях он написал, что конфликт начался в коридоре гостиницы, а не в номере у тренера.

«Я получил информацию от свидетеля, который находился на месте кражи, видел данный факт и слышал диалог лиц, причастных к краже.

Оскорблений из моих уст в адрес сервис-бригады не было.

Когда я позвонил Илмарсу, чтобы прояснить ситуацию с лыжами, он попросил меня выйти из комнаты, на что я ответил согласием. Когда я повернулся спиной и открыл дверь комнаты, он напал на меня со спины», — написал Расторгуев в социальных сетях.

За слова придётся ответить

Дело получило развитие, и Латвийская федерация биатлона попросила у сторон конфликта в письменной форме объяснить причины и содержание случившегося. В курсе и латвийская полиция, которая также начала расследование.

Тучи над Расторгуевым и Брицисом сгущаются. Им теперь придётся не только отвечать за свои слова, но и думать о будущем. Лучший биатлонист Латвии уже заявил, что не будет работать в одной команде с тренером.

Согласитесь, довольно странная история. Почему пропавшие год назад лыжи стали волновать Андрея Расторгуева только сейчас? Пойдёт ли он дальше, подав в суд на нападавшего? И насколько серьёзным было нападение Илмарса Брициса, раз спортсмену предстоит операция? Работы для полицейских и биатлонного руководства Латвии хватает. Дождёмся результатов расследования.