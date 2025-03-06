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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: Йоханнес Бё с двумя промахами взял медаль в спринте в Нове-Место, выиграл Эмильен Жаклен

Йоханнес Бё кометой пролетел спринт на Кубке мира. Ну и зачем ему уходить из спорта?!
Михаил Чесалин
Йоханнес Бё взял медаль в спринте
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Месяц назад все его списывали, а теперь он снова фаворит.

Как же сильно чемпионат мира по биатлону изменил расклады на концовку сезона! Сейчас кажется странным, но в конце января Йоханнес Бё грустил, ставил антирекорды и даже объявил об уходе из спорта по окончании сезона. В тот момент это решение казалось естественным. Сейчас – нет.

Чемпионат мира остался за Йоханнесом Бё:
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Чемпионат мира по биатлону — 2025. Результаты всех гонок — в один клик!

Йоханнес, зачем уходить из спорта, когда ты с двумя промахами в спринте всё равно забираешь медаль на Кубке мира? Ты же по-прежнему лучший!

Конкретно этот вопрос на русском языке на «Чемпионате» блистательный норвежец вряд ли прочитает. Но норвежские коллеги скоро зададут ему подобный – можно не сомневаться. И очень интересно, что он ответит.

В спринте в Нове-Место лидеры много ошибались на стрельбище. Всех норвежцев вообще поразило какое-то вирусное заболевание – промахивались все. Хотя, может быть, просто не смогли должным образом адаптироваться к искусственному освещению, ведь гонки в Чехии проводятся вечером.

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Среди биатлонистов, к статусу которых можно подставить словечко «топ», на нули отстреляли лишь четверо: Жаклен, Нелин, Хартвег и Райт. Швейцарец и американец, кажется, выложились на чемпионате мира, поэтому в этом спринте стрельба не позволила им попасть даже в «цветы». Шестёрку сильнейших замкнул Нелин, а вот Жаклен своей точностью воспользовался сполна. По скорости он был в группе лидеров, существенно быстрее него бежали только Кентен Фийон Майе и Йоханнес Бё, однако оба они допустили сразу по два промаха, поэтому к Эмильену даже и приблизиться никто не смог.

Йоханнес Бё, даже допустив два промаха на лёжке, руки не опустил. Взял в них палки и молотил по дистанции, что было сил. А на стойке показал удивительную работу – быстро и точно. От Жаклена он отстал на 21 секунду. Как часто говорится в биатлоне: на один промах меньше – выиграл бы.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2025, четверг. 20:40 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:13.3
2
Томмазо Джакомель
Италия
+19.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+20.9

Но Бё даже серебро не взял. Со второго места его сдвинул молодой и дерзкий Томмазо Джакомель. Он пробежал на один штрафной круг меньше, чем Йоханнес, однако выиграл какую-то секунду! Тот же Перро с тем же самым одним промахом, например, уступил лидеру сборной Норвегии и стал четвёртым.

Бё, хоть и не выиграл, но показал высочайший класс. Норвежец вылетел с чемпионата мира на разгоне и концовку сезона должен провести отлично. С учётом того, что Легрейд стал только 14-м, борьба за «Большой хрустальный глобус» этой весной обостряется до предела. И Йоханнес в ней – фаворит.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Расписание концовки сезона на Кубке мира
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Новости. Биатлон
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