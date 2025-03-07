Лидеры сборной России по биатлону остались без «Глобусов». Кто же получил первые трофеи?

В Златоусте стартовал финальный этап Кубка России. В первый же день соревнований были разыграны «Малые хрустальные глобусы» в спринтах. Битвы за награды получились крайне драматичными, ведь два лидера сборной России упустили свои трофеи!

«Да ладно? Я в шоке»

У женщин «МХГ» в спринтах должна была забирать Наталия Шевченко. Её отрыв от ближайшей преследовательницы Кристины Резцовой составлял 36 очков. Отыграть такое отставание за одну гонку практически невозможно, но случилось невероятное. Шевченко снялась со спринта из-за болезни.

Казалось, что при таком раскладе «Глобус» заберёт Кристина Резцова. Вот только подмосковная спортсменка провела гонку не слишком удачно. Кристина допустила три промаха на первой же лёжке, а потом зашла на штрафной круг на стойке. Несмотря на неплохую скорость, Резцова финишировала лишь 15-й, оставшись без шанса на «МХГ».

Зато в борьбу за награду ворвалась Виктория Сливко. Перед стартом гонки она уступала Шевченко 53 очка, однако в Златоусте тюменка выступила шикарно. Сливко и идеально отработала на рубежах, и выдала шикарный ход. Это позволило Виктории одержать победу и опередить Наталию в борьбе за «Малый глобус». Тюменка обошла свою соперницу всего на семь очков!

«Я и спринты ещё выиграла? Да ладно? Я в шоке. Гонка сложилась очень тяжело, по самочувствию было очень сложно. Когда справилась с лёжкой, просто подумала, что нужно попадать стоя, тогда будет легче на дистанции. Отдала все силы, и немного даже неожиданно, что с таким самочувствием получилось так пробежать ходом.

Вообще в голове не держала, что Наташа не бежит. Я не люблю просчитывать эти ходы‑выходы, всё после гонки за меня посчитают, и я просто приму результат. Наташе желаю выздоровления, потому что в борьбе всегда интереснее», — заявила Сливко в эфире «Матч ТВ».

Пропуск Шевченко спринта серьёзно повлиял и на расклады в общем зачёте. Сейчас Наталия лидирует, но Виктория проигрывает ей всего шесть очков. Из-за снятия со спринта свердловчанка не побежит и пасьют. А это значит, что Сливко может обойти конкурентку и сильно оторваться от неё в тотале.

По сути, всё будет решаться в последней гонке Кубка России – масс-старте. И есть ощущение, что в этот раз Виктория всё-таки заберёт свой «Большой хрустальный глобус». Хоть в предыдущие два года ей и вечно не везло.

Драматичная развязка

У мужчин же изначально предполагалась жаркая борьба за «МХГ» между Эдуардом Латыповым и Кириллом Бажиным. Башкирского и свердловского спортсмена в зачёте разделяли всего два очка.

Удивительно, но и Бажин, и Латыпов выдали не лучшую гонку. Оба биатлониста претендовали на медали вплоть до стойки, где каждый допустил по одному промаху. Увы, на последнем круге ни одному из них не хватило скорости, чтобы попасть в призы.

Вот только кажется, это было и не так важно, ведь спортсмены боролись между собой. Сильнее оказался Кирилл – он финишировал пятым. Эдуард завершил гонку на шестом месте, проиграв своему сопернику всего 1,7 секунды. Разница в одно место позволила Бажину забрать «МХГ». Он обошёл Латыпова буквально на одно очко! Это ли не драматичная развязка?

За «Глобус» едва не поборолся и Даниил Серохвостов. Новосибирский биатлонист пробежал первую гонку после болезни и сумел выиграть с двумя штрафными кругами! Ближайшего преследователя Ильназа Мухамедзянова с нулём он опередил на шесть секунд.

Правда, этого не хватило Серохвостову для завоевания «МХГ» – от победителя его отделили 12 очков. Увы, слишком много стартов Даниил пропустил из-за болезни.

Уже завтра, 8 марта, в Златоусте пройдут пасьюты, по итогам которых также будут разыграны «Малые глобусы». Посмотрим, кто заберёт награды на этот раз!