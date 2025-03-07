Как же эта победа важна для Ингрид Тандреволд!

Норвежская биатлонистка неожиданно выиграла спринт на Кубке мира. Это была гонка жизни!

Биатлон окончательно вернулся с паузы после ЧМ-2025. В Нове-Место под свет прожекторов на спринт вышли стреляющие лыжницы. И порядок их появления на трассе был изменён за несколько мгновений до старта. Всему виной по-весеннему тёплая погода, которая там установилась. И, наверное, в этот момент все элементы пазла сложились в пользу Ингрид Тандреволд.

Норвежская биатлонистка одержала уверенную победу, не допустив ни одной ошибки на стрельбе. На финише она привезла соперницам больше 15 секунд, а на лыжне уступила всего шесть секунд Анамарии Лампич.

Второе место досталось Жюстин Бреза-Буше, которая, наоборот, ошиблась один раз на стойке, а тройку призёров замкнула её соотечественница Жулия Симон. Ещё немного до медали не хватило Лу Жанмонно, которая стала четвёртой с одной ошибкой.

Чёрная полоса закончилась

Главная героиня дня точно заслужила этот успех.

Проблемы на Тандреволд в последнее время навалились словно снежный ком: неурядицы со здоровьем и последующая операция на сердце, провальный чемпионат мира – 2025 и угрозы в соцсетях. Врагу такого не пожелаешь!

В Ленцерхайде Ингрид просто не была похожа на себя саму.

Ингрид Тандреволд на ЧМ-2025 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ко всему этому добавилась и смена поколений в команде. Нет сейчас среди норвежек таких, как Тура Бергер или Марте Рёйселанд. Наверное, когда из сборной уходят один лидер за другим, а капитанская повязка передаётся тебе, то груз ответственности начинает ощущаться по-другому.

Вот Ингрид и не справилась с волнением. Больше года она не могла завоевать личную медаль. Последний успех, кстати, тоже золотой, случился аж 1 марта 2024 года – в родном Хольменколлене она выиграла индивидуальную гонку.

Сейчас с плеч спортсменки упал тяжёлый груз.

«Для меня это был очень сложный биатлонный сезон. И в какой-то момент я сомневалась в том, смогу ли продолжать заниматься биатлоном», – сказала Тандреволд в интервью NRK.

Во время ЧМ-2025 Ингрид пришлось непросто: Фото Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила

Борьба за главный титул обостряется

Лихо закручивается сюжет в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Новый виток случился именно сейчас, после провала в спринте Франциски Пройс.

Немка заняла только 15-е место, уступив почти минуту Тандреволд.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На 25 очков своё отставание от лидера после первой гонки в Нове-Место сократила Лу Жанмонно. Теперь её и Пройс разделяют лишь 63 балла в общем зачёте, а ведь впереди ещё гонка преследования.

Соскучиться нам биатлонистки не дадут.