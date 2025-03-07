Все расклады в борьбе за главные награды в российском биатлоне. Кто выиграет Кубок России?

Борьба за лидерство в общих зачётах Кубка России во время финального этапа обострилась до предела. Перед заключительными гонками в Златоусте на главные награды претендуют по три человека у мужчин и женщин. Но у кого больше шансов забрать «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне?

Давайте считать очки.

Латыпов против Бабикова

Главные претенденты на «Большой хрустальный глобус» прямо сейчас – Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. В общем зачёте парней разделяют всего 11 очков – такой разрыв можно отыграть буквально за одну гонку, если заехать в топ-6.

Фаворитом в этой борьбе выглядит Латыпов. В этом сезоне у него больше подиумов. Кроме того, он сильно превосходит Бабикова по скорости хода. Вот только есть один нюанс. Эдуард не всегда отличается точной стрельбой, из-за чего нередко проваливает гонки. Это может сыграть на руку более стабильному Антону. Хоть у него меньше медалей, он чаще показывает результаты в топ-6.

В спринте Латыпов стал шестым, а вот Бабиков – 13-м. А это значит, что у Эдуарда в пасьюте больше шансов оказаться в призах и, соответственно, набрать больше очков. Так что в последних гонках в Златоусте нас ждёт настоящая заруба.

«Для борьбы мне нельзя терять очки. Важно ли мне выиграть общий зачёт? Мы же бегаем для того, чтобы побеждать. Надо стараться в каждой гонке. Не буду следить, где бежит Бабиков. Просто хочу пробежать хорошую гонку и выдать максимум. Я не собираюсь считать очки», – говорил Латыпов в Дёмине.

Теоретические шансы побороться за «Глобус» есть и у Кирилла Бажина. Перед двумя последними гонками он уступает Латыпову 50 очков. Отыграть такой отрыв будет довольно сложно. Для этого Бажину нужно во всех оставшихся гонках попасть на подиум, а Латыпову и Бабикову — не заехать в «цветы».

Долгожданная победа Сливко?

А вот у женщин ситуация крайне интересная. Перед этапом в Златоусте казалось, что Наталия Шевченко с огромной вероятностью заберёт «Большой хрустальный глобус» во втором сезоне подряд. Отрыв свердловчанки от ближайшей преследовательницы Виктории Сливко составлял 66 очков.

Но неожиданно перед финалом Кубка России Шевченко заболела и снялась со спринта. А без неё Сливко одержала красивую победу и вплотную приблизилась к Наталии в тотале. Теперь их разделяют всего шесть очков.

Очевидно, что свердловчанка будет вынуждена пропустить и пасьют. А это значит, что тюменка уверенно выйдет в лидеры и создаст себе хороший отрыв. Даже если состояние Шевченко наладится, то ей будет крайне тяжело бороться в масс-старте со Сливко за «БХГ».

Если же Виктория всё-таки возьмёт «Большой хрустальный глобус», то для неё это будет большим достижением, настоящей победой. Дело в том, что последние два сезона Сливко вечно была второй. Два года назад она уступила Анастасии Халили. Обе девушки набрали равное количество очков, но Анастасия оказалась выше по дополнительным показателям. А в прошлом году Виктория проиграла Наталии Шевченко, с которой было просто невозможно состязаться. Теперь у Сливко отличная возможность прервать эту чёрную полосу.

«Нет, вообще в голове не держала, что Наташа не бежит. Я не люблю просчитывать эти ходы‑выходы, всё после гонки за меня посчитают, и я просто приму результат. Наташе желаю выздоровления, потому что в борьбе всегда интереснее», — призналась Сливко «Матч ТВ» в Златоусте.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Потенциально шансы на трофей есть и у Кристины Резцовой, которая идёт в тотале третьей и проигрывает 42 очка. Правда, подмосковная спортсменка не отличается особой стабильностью. У неё бывают как настоящие провалы, так и потрясающие взлёты. С учётом того, что в спринте Резцова стала лишь 15-й, вряд ли сейчас она находится на пике формы.

В общем, в ближайшие два дня в нашем биатлоне будет крайне интересно.