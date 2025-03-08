Российский биатлон стало скучно смотреть. Его спасает один человек, и это не Губерниев

Подходит к концу третий год отстранения наших биатлонистов от международных стартов. И знаете, за это время можно сделать однозначный вывод – смотреть российский биатлон уже не так интересно.

Хотя поначалу всё было иначе. В первое время после международного бана в наших соревнованиях была нешуточная интрига. Почти в каждой гонке кипела борьба: члены сборной постоянно сражались с ноунеймами из регионов. Практически на каждом новом этапе мы открывали новые имена. Некоторые из тех ребят уже давно стали неотъемлемой частью сборной.

Кубок России Фото: РИА Новости

Но теперь стало не так интересно. Я вижу несколько причин этому.

Первая – сенсации стали случаться всё реже, ведь с яркими биатлонистами из регионов уже все успели познакомиться. Сюрпризы лишь изредка преподносят молодые ребята, которые выходят из юниорского возраста.

Вторая – отсутствие статусности соревнований. Как бы у нас ни старались придумывать новые турниры и форматы (за это – респект!), все турниры выглядят почти одинаково. Зачастую разница лишь в том, что на одних биатлонисты бегают за регионы, а на других – за Россию и Беларусь. По этой логике тот же Кубок Содружества должен быть более статусным, чем Кубок России, вот только этого не заметно. Для зрителя всё сливается воедино. И даже главные старты сезона – будь то Спартакиада, Кубок сильнейших или просто чемпионат России – ничем не выделяются. На мировой арене всё как-то проще и понятнее: есть всего два турнира, и между ними чёткая разница.

Третья причина – уровень борьбы. К сожалению, разборки на российских турнирах явно уступают аналогичным битвам на международном уровне, как бы мы ни переживали за своих. Это очевидно, если в один день посмотреть гонки и Кубка России, и Кубка мира. В международных стартах есть дух настоящей зарубы, чувствуется серьёзная конкуренция. А в России, увы, только единичные противостояния способны разогнать интерес к гонке.

Четвёртая и, пожалуй, главная причина – выделились явные лидеры, которые превосходят классом всех остальных. Скучно смотреть гонки, когда два-три человека раз за разом ведут друг с другом борьбу за первое место.

Хотя эта проблема есть не только в нашем биатлоне. От недостатка конкуренции страдал и Кубок мира, где последние пару сезонов доминировали норвежцы. Но там ситуация всё-таки поменялась. В России – нет.

К счастью, в российском биатлоне есть и «лучик света» – это Даниил Серохвостов. Кажется, он единственный, кто поддерживает интерес к нашему биатлону. Серохвостов однозначно доминирует в мужских гонках. Он выигрывает старт за стартом при любых обстоятельствах: будь то болезнь, промахи или сложные погодные условия. Можно смело сказать, что Даниил – один из немногих, кто не потерялся бы и на Кубке мира.

Но даже когда Серохвостов пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем, о нём всё равно вспоминают постоянно. Пожалуй, это что-то да говорит о значимости фигуры спортсмена для нашего биатлона.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Столь много внимания к Даниилу приковано не столько из-за его результатов, сколько из-за его харизмы. Каждый раз биатлонист старается удивлять: то придумает новый спор, то выкинет что-то этакое на дистанции, то повеселит всех игрой в «цу-е-фа» на финише. Это можно сравнить с тем, что в последние годы на Кубке мира делал Йоханнес Бё. Все понимали, что очередную гонку он, скорее всего, выиграет, однако ждали, что же он выкинет на этот раз.

Одному Серохвостову безумно сложно удерживать интерес к российскому биатлону. Хочется верить, что к нему кто-то сможет присоединиться.

Ну или надеяться на возвращение на Кубок мира.