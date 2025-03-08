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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: Себастиан Самуэльссон выиграл преследование в Нове-Место, Йоханнес Бё — только третий

Самуэльссон провёл идеальную гонку. Ответил норвежцам не на словах, а на деле!
Михаил Чесалин
Себастиан Самуэльссон
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Теперь может позволить себе дерзкие высказывания.

Главный герой

Наверное, перед началом мужской гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в Нове-Место мало кто ставил на шведа Себастиана Самуэльссона. Он стартовал с 11-й позиции, чуть ли не в минуте от лидировавшего Жаклена. Кроме того, впереди были и все потенциальные фавориты, включая скоростных Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе.

Как завершился мужской спринт:
Йоханнес Бё кометой пролетел спринт на Кубке мира. Ну и зачем ему уходить из спорта?!
Йоханнес Бё кометой пролетел спринт на Кубке мира. Ну и зачем ему уходить из спорта?!

Но швед не обращал внимания на соперников – сосредоточился на своей работе. Держал скорость, отлично стрелял. И неожиданно после двух нулей на лёжках он оказался на первом месте, потому что все остальные биатлонисты, которые были выше него, пробежали хотя бы по одному штрафному кругу.

Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон

Фото: Petter Arvidson/Zuma/ТАСС

Вторая половина гонки получилась точно такой же: Самуэльссон быстро бежал и классно стрелял, а все остальные – мазали. На последнем огневом рубеже Себби мог бы даже позволить себе промахнуться, но решил этого не делать. Швед финишировал первым в гордом одиночестве и хоть как-то скрасил себе неудачный чемпионат мира, где он спорил с норвежцами только на словах.

Смена лидера

Внимание болельщиков было обращено на Йоханнеса Бё, который на протяжении всей гонки держался в группе лидеров. И он мог бы бороться с Самуэльссоном за первое место, если бы точнее стрелял. Однако с тремя штрафными кругами, как оказалось, можно быть только третьим.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:22.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+26.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.7

На второе место вырвался обретающий стабильность Томмазо Джакомель: он начал с промахов на лёжках, однако в решающий момент на стойках был надёжен и не позволил себя догнать. А за бронзу с Йоханнесом боролись Кентен Фийон Майе и Стурла Легрейд, стартовавший в жёлтой майке.

Стурла в забеге с Йоханнесом и Кентеном выглядел аутсайдером и в итоге закономерно стал пятым. Для него это не очень хорошо ещё и потому, что в воскресной гонке он лишится майки лидера общего зачёта. Восставший из пепла Йоханнес Бё по итогам пасьюта опередил Стурлу по очкам.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Йоханнес Бё должен выигрывать Кубок мира:
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