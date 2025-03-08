Самуэльссон провёл идеальную гонку. Ответил норвежцам не на словах, а на деле!

Главный герой

Наверное, перед началом мужской гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в Нове-Место мало кто ставил на шведа Себастиана Самуэльссона. Он стартовал с 11-й позиции, чуть ли не в минуте от лидировавшего Жаклена. Кроме того, впереди были и все потенциальные фавориты, включая скоростных Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе.

Но швед не обращал внимания на соперников – сосредоточился на своей работе. Держал скорость, отлично стрелял. И неожиданно после двух нулей на лёжках он оказался на первом месте, потому что все остальные биатлонисты, которые были выше него, пробежали хотя бы по одному штрафному кругу.

Себастиан Самуэльссон Фото: Petter Arvidson/Zuma/ТАСС

Вторая половина гонки получилась точно такой же: Самуэльссон быстро бежал и классно стрелял, а все остальные – мазали. На последнем огневом рубеже Себби мог бы даже позволить себе промахнуться, но решил этого не делать. Швед финишировал первым в гордом одиночестве и хоть как-то скрасил себе неудачный чемпионат мира, где он спорил с норвежцами только на словах.

Смена лидера

Внимание болельщиков было обращено на Йоханнеса Бё, который на протяжении всей гонки держался в группе лидеров. И он мог бы бороться с Самуэльссоном за первое место, если бы точнее стрелял. Однако с тремя штрафными кругами, как оказалось, можно быть только третьим.

На второе место вырвался обретающий стабильность Томмазо Джакомель: он начал с промахов на лёжках, однако в решающий момент на стойках был надёжен и не позволил себя догнать. А за бронзу с Йоханнесом боролись Кентен Фийон Майе и Стурла Легрейд, стартовавший в жёлтой майке.

Стурла в забеге с Йоханнесом и Кентеном выглядел аутсайдером и в итоге закономерно стал пятым. Для него это не очень хорошо ещё и потому, что в воскресной гонке он лишится майки лидера общего зачёта. Восставший из пепла Йоханнес Бё по итогам пасьюта опередил Стурлу по очкам.