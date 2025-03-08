Прямо сейчас лидер тотала не может навязать конкуренцию никому из главных соперниц.

Франциска Пройс провалила очередную гонку. Кубок мира уплывает у неё из рук

Куда подевалась привычная нам Пройс?

8 марта в Нове-Место состоялась женская гонка преследования. Лидер тотала Франциска Пройс стартовала 15-й, а финишировала только на 13-м месте.

Франци трижды промахнулась на первом огневом рубеже, а потом была вынуждена отыгрывать пару десятков мест. В итоге её отставание от лидера составило почти две минуты.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ногами она тоже не блистала – показала 18-е время. В какой-то момент даже появилось ощущение полной безнадёги, что Пройс не готова к этапу КМ в Чехии. Куда подевалась точность чемпионки мира?

Да и как же борьба за победу в общем зачёте? Очевидно, что у немки после ЧМ случился спад формы. Теперь она может лишиться главного титула в сезоне в последних, решающих стартах.

Победа на классе

Зато Международный женский день задался у Жулии Симон. Она оказалась сильнейшей среди стреляющих лыжниц. Француженка вновь переиграла соперниц в решающей части гонки, а на последнем круге по традиции приветствовала тренеров.

На её счету только один промах. Осечка была совершена во время второй стрельбы. Кстати, немногим больше года назад Жулия выиграла примерно так же, как и сейчас. На ЧМ-2024 в Нове-Место, в гонке преследования, она тоже один раз ошиблась на втором огневом рубеже.

Жулия Симон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

А вот второе место досталось Ханне Эберг, которая уступила лидеру 17,2 секунды. Шведка не была на подиуме личной гонки с 17 декабря 2023 года.

Тройку призёров замкнула другая француженка Осеан Мишлон (+19,2 секунды отставания).

Вновь четвёртой стала Лу Жанмонно, которая до последнего рубежа была точна, но два выстрела мимо лишили её гарантированной победы.

И тем не менее эту гонку она может занести себе в актив. Француженка вновь приблизилась к лидеру тотала. Теперь Франциску Пройс и Лу Жанмонно отделяют всего 36 очков.

И этой борьбе суждено продолжиться уже на этапе в словенской Поклюке. Там состоятся индивидуальная гонка и масс-старт.

Ну а прежде биатлонисткам предстоит защитить цвета своих сборных в эстафете, которая будет заканчивать программу седьмого этапа Кубка мира в Нове-Место.