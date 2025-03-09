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Финал Кубка России, Латыпов в драматичной борьбе забрал Большой хрустальный глобус у Бабикова, победа Карима Халили

«Просто терпи». Латыпов чудом выиграл Кубок России по биатлону
Татьяна Постникова
Эдуард Латыпов
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Эдуард финишировал 22-м в решающей гонке, но всё равно забрал себе «Большой хрустальный глобус»!

Кубок России завершился настоящей драмой в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Перед заключительным этапом на одну из главных наград сезона претендовали сразу двое – Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. И буквально каждый день расклады менялись то в одну, то в другую сторону.

О такой битве не мечтал даже Кубок мира!

Битва за очки

Перед стартом финала Кубка России в Златоусте в тотале сложилась крайне интересная ситуация. Лидировал Латыпов, но буквально в трёх очках от него располагался Бабиков. Такой крошечный разрыв между биатлонистами предвещал крутейшую борьбу в последних гонках. Так и вышло.

В спринте сильнее оказался Латыпов (шестое место против 13-го) – его отрыв в тотале вырос до 11 очков. В пасьюте выше тоже оказался Эдуард (четвёртое место против седьмого) – его преимущество увеличилось до 20 очков.

Антон Бабиков

Антон Бабиков

Фото: РИА Новости

Казалось, что уже ничего не сможет помешать забрать Буйволу из Камышлы свой «Большой хрустальный глобус». С учётом вычета худших результатов, Бабикову нужно было побеждать, чтобы сохранять шансы на трофей. Латыпову при этом необходимо было финишировать ниже 26-го места. Вот только расклад, который выглядел невозможным, едва не стал реальностью.

Положение дел в борьбе за трофей менялось буквально на каждой отсечке. На первую стрельбу масс-старта Антон и Эдуард пришли вместе. Оба спортсмена сделали нули, но скорость работы Бабикова была выше. Благодаря этому он убежал в группе лидеров, а Латыпов – с отставанием в 16 секунд.

С тех пор претенденты рядом друг с другом не появлялись. Бабиков всё время был в первой тройке, а Латыпов – в роли догоняющего. Правда, даже это Буйволу из Камышлы удавалось с трудом.

Такие поединки хоть как-то сохраняют интерес к нашему биатлону:
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После двух промахов на второй лёжке Эдуард был отброшен за границы топ-20. Латыпов шёл на 22-м месте, проигрывая больше минуты. С учётом не самого хорошего состояния спортсмена, он находился в шаге от фиаско.

«Кубок достался с трудом»

Латыпову удалось спасти себя на третьем рубеже. Сделав ноль, он поднялся на 18-е место, которое гарантировало ему главный трофей. Но четвёртый рубеж перечеркнул все старания Эдуарда. Вновь два промаха и вновь балансирование на грани провала – 24-е место и 2.18,9 отставания.

Вот только Латыпов не просто так считается лидером сборной. На последнем круге, несмотря на стремительно иссякающие силы, он постарался отойти от опасной линии. Эдуард обогнал двух соперников, и в результате на финише он оказался 22-м. Этого хватило, чтобы выиграть Кубок России.

Бабиков же финишировал вторым. Буквально на последних метрах его обошёл Карим Халили. Было видно, что Антон выложился на все 100%. Во время общей фотографии призёров Бабикову пришлось даже облокотиться на Карима, чтобы прийти в себя. Увы, даже такой самоотдачи не хватило Антону, чтобы отобрать «Глобус» у провалившего последнюю гонку Эдуарда. В тотале Латыпов обошёл Бабикова на девять очков.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
39:50.9
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+6.8

«Кубок достался с трудом. Не так легко было, как в том году. Не знаю, что с формой. Надо разбираться, сейчас тяжело. Было заражение в одной из гонок, думал, пройдёт, но от гонки к гонке становится только хуже и хуже. Во время гонки я ни о чём не думал, просто говорил себе: «Терпи». У меня были такие мысли на протяжении всего этапа.

Хотелось бы как можно скорее вернуться, однако нужно понять, что со здоровьем. Нужно смотреть не только с физической точки зрения, поэтому сдам анализы. Я пропускаю Тюмень и Уват, чтобы разобраться с состоянием. Если я бегаю в такой форме, то лишь усугубляю своё состояние. От этого портится и здоровье, а его не купишь», – признался Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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Бабиков же спокойно отреагировал на своё поражение.

«Расклады не прикидывал. Не ожидал такой плохой гонки от Эдуарда. Карим сегодня был сильнее. Он февраль и март проводит как настоящий лидер сборной. Мне тяжело сегодня было с ним», – заявил он.

Сезон потихоньку подходит к концу, но впереди у биатлонистов ещё несколько важных стартов: чемпионат России и финал Кубка Содружества.

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