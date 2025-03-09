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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: Франция выиграла мужскую эстафету в Нове-Место, Норвегия — вторая из-за ошибки Йоханнеса Бё

Норвегия проиграла мужскую эстафету из-за Йоханнеса Бё. Как лидер подвёл команду?
Михаил Чесалин
Норвегия проиграла мужскую эстафету
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До последнего огневого рубежа норвежцы претендовали на победу, но золото всё равно забрала Франция.

На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде злые норвежцы растерзали французов в мужской эстафете. Однако на Кубке мира всё вернулось на круги своя. Сборная Франции, выступавшая даже не в самом оптимальном составе, в Нове-Место выиграла уже пятую гонку из пяти. Тем самым французы досрочно обеспечили себе первое место и «Глобус» в зачёте мужских эстафет.

А главная драма в том, что Норвегию подвёл её лидер – Йоханнес Бё.

Что там вообще было на чемпионате мира?
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Результаты всех гонок — в один клик!
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Результаты всех гонок — в один клик!

Противостояние Норвегии и Франции было центральным в гонке от первого до последнего этапа. Мартин Улдаль после трёх своих кругов оторвался от Эмильена Клода на 17 секунд. Тарьей Бё вроде бы начал увеличивать отрыв, но замешкался на стойке и вплотную подпустил к себе быстро и точно стрелявшего Оскара Ломбардо – борьба началась с чистого листа.

Французы вышли вперёд после пятого огневого рубежа: Стурла Легрейд отработал из семи, а Фабьен Клод был безупречен и оторвался более чем на 10 секунд. Впрочем, на шестом рубеже уже промахнулся Клод, и Легрейд к нему подтянулся. Дальше Франция и Норвегия долго шли вместе.

Кентен Фийон Майе

Кентен Фийон Майе

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

На четвёртом этапе судьбу золота решали лидеры своих стран – Кентен Фийон Майе и Йоханнес Бё. Удивительно, но даже при сильном порывистом ветре на лёжке оба чемпиона отработали из пяти выстрелов. На дистанции отрываться никто не пытался – претенденты на третье место были очень далеко – так что Йоханнес и Кентен понимали, что всё решат последняя стрельба и круг.

Концовка получилась для Норвегии драматичной. Кентен стрелял очень быстро и точно, а Йоханнес оставил одну мишень незакрытой. На позициях у стрельбища французы ликовали, а Тарьей Бё был вынужден натянуто улыбаться: серебро – это не то, на что рассчитывала сборная Норвегии.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Украина

Для Кентена последний круг стал кругом почёта – он успел обняться с Фуркадом, отбить ладошку другим тренерам, помахать зрителям. И Йоханнес Бё всё равно финишировал в полутора минутах позади него.

Борьба за третье место была удивительной: из-за сильного ветра многие команды набрали штрафных кругов: у немцев их в сумме было четыре, у итальянцев – пять, у шведов – шесть. В таких условиях на третье место сумела выбраться сборная Украины, сумевшая справиться без штрафных кругов.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Расписание концовки сезона на Кубке мира
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Новости. Биатлон
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