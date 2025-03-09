Такую Францию нельзя победить! Очень показательные итоги женской эстафеты

К началу женской эстафеты ветер в Нове-Место утих, что значительно облегчило работу стреляющим лыжницам. Но без неожиданностей в этом старте не обошлось, хотя победу и одержал главный фаворит.

Сборной Франции не было равных ни на стрельбище, ни на лыжне. Они использовали лишь пять дополнительных патронов, что стало лучшим результатом среди всех команд.

Осеан грамотно сработала

Первый этап «трёхцветными» был пройден спокойно и без особых эксцессов. Лу Жанмонно закрыла все мишени с первой попытки, но оторваться от соперниц всё же не смогла.

На втором этапе за Францию бежала Осеан Мишлон, а в 10-12 секундах от неё была финка Соня Лейнамо.

Лу Жанмонно Фото: Kevin Voigt/GettyImage

На третьем рубеже Мишлон была точна, а Лейнамо воспользовалась одним дополнительным патроном. И вот тогда отрыв француженок составил уже полминуты.

Мишлон – большая молодец и завершала свой этап в гордом одиночестве. Всё благодаря идеальной стрельбе и отменной скорости. По ходу дистанции она прибавляла секунду за секундой и передала эстафету Жюстин Бреза-Буше уже с 44-секундным преимуществом.

Жюстин в своём стиле

Жюстин не стала мелочиться и почти довела отрыв француженок до одной минуты, но сжалилась над соперницами.

Во время пятого огневого рубежа она невольно добавила перчинки в эстафету: Франция оказалась на грани штрафного круга. Однако даже этим подопечных Сирила Бурде нельзя было напугать. С их скоростью-то…

Соперницы таким шансом даже не воспользовались – тоже промахивались. Поэтому третий этап для Франции закончился на уверенной первой позиции с отрывом от норвежек в 46 секунд.

Жулия довела до ума

На четвёртом и заключительном этапе эстафеты «трёхцветных» представляла Жулия Симон. Ей не нужно было ничего объяснять. Она знает, как заканчивать такие гонки.

Жулия Симон Фото: Photo by Kevin Voigt/GettyImages

И Франция в свойственной только ей манере одержала убедительную победу с отрывом в одну минуту. На последнем круге Жулия опять приветствовала болельщиков и тренеров. Такая вот непозволительная для других команд роскошь!

Серебро Нове-Место досталось биатлонисткам из сборной Норвегии, которые использовали 11 дополнительных патронов.

А бронзовые награды завоевали представительницы Германии. Они без Франциски Пройс в составе умудрились заехать на подиум.

Такому выступлению стоит поучиться женской сборной Швеции. Там тоже был квартет без лидера – Эльвиры Эберг. И в результате скандинавки заняли только шестое место. На их счету два штрафных круга и 15 дополнительных патронов. Причину такого выступления мы знаем: они просто захотели поддержать парней из своей команды! Те выступили в Чехии ещё хуже!

Седьмой этап Кубка мира – 2024/2025 завершён. На новой неделе сильнейшие биатлонисты этой планеты побегут по трассе в словенской Поклюке. Там состоятся спринтерские гонки, масс-старты и смешанные эстафеты.