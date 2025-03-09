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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, женская эстафета в Нове-Место: Франция стала первой, Норвегия — вторая, а Германия — третья

Такую Францию нельзя победить! Очень показательные итоги женской эстафеты
Батраз Томаев
Жулия Симон
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Интрига в гонке умерла после первого этапа.

К началу женской эстафеты ветер в Нове-Место утих, что значительно облегчило работу стреляющим лыжницам. Но без неожиданностей в этом старте не обошлось, хотя победу и одержал главный фаворит.

Сборной Франции не было равных ни на стрельбище, ни на лыжне. Они использовали лишь пять дополнительных патронов, что стало лучшим результатом среди всех команд.

Золото в мужской эстафете тоже добыла Франция:
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Осеан грамотно сработала

Первый этап «трёхцветными» был пройден спокойно и без особых эксцессов. Лу Жанмонно закрыла все мишени с первой попытки, но оторваться от соперниц всё же не смогла.

На втором этапе за Францию бежала Осеан Мишлон, а в 10-12 секундах от неё была финка Соня Лейнамо.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Kevin Voigt/GettyImage

На третьем рубеже Мишлон была точна, а Лейнамо воспользовалась одним дополнительным патроном. И вот тогда отрыв француженок составил уже полминуты.

Мишлон – большая молодец и завершала свой этап в гордом одиночестве. Всё благодаря идеальной стрельбе и отменной скорости. По ходу дистанции она прибавляла секунду за секундой и передала эстафету Жюстин Бреза-Буше уже с 44-секундным преимуществом.

Жюстин в своём стиле

Жюстин не стала мелочиться и почти довела отрыв француженок до одной минуты, но сжалилась над соперницами.

Во время пятого огневого рубежа она невольно добавила перчинки в эстафету: Франция оказалась на грани штрафного круга. Однако даже этим подопечных Сирила Бурде нельзя было напугать. С их скоростью-то…

Соперницы таким шансом даже не воспользовались – тоже промахивались. Поэтому третий этап для Франции закончился на уверенной первой позиции с отрывом от норвежек в 46 секунд.

Жулия довела до ума

На четвёртом и заключительном этапе эстафеты «трёхцветных» представляла Жулия Симон. Ей не нужно было ничего объяснять. Она знает, как заканчивать такие гонки.

Жулия Симон

Жулия Симон

Фото: Photo by Kevin Voigt/GettyImages

И Франция в свойственной только ей манере одержала убедительную победу с отрывом в одну минуту. На последнем круге Жулия опять приветствовала болельщиков и тренеров. Такая вот непозволительная для других команд роскошь!

Серебро Нове-Место досталось биатлонисткам из сборной Норвегии, которые использовали 11 дополнительных патронов.

А бронзовые награды завоевали представительницы Германии. Они без Франциски Пройс в составе умудрились заехать на подиум.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 18:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

Такому выступлению стоит поучиться женской сборной Швеции. Там тоже был квартет без лидера – Эльвиры Эберг. И в результате скандинавки заняли только шестое место. На их счету два штрафных круга и 15 дополнительных патронов. Причину такого выступления мы знаем: они просто захотели поддержать парней из своей команды! Те выступили в Чехии ещё хуже!

Седьмой этап Кубка мира – 2024/2025 завершён. На новой неделе сильнейшие биатлонисты этой планеты побегут по трассе в словенской Поклюке. Там состоятся спринтерские гонки, масс-старты и смешанные эстафеты.

Расписание оставшихся гонок Кубка мира по биатлону – 2024/2025:
Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
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Новости. Биатлон
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