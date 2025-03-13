Чемпионкой России в суперспринте стала биатлонистка, проигравшая гонку. Да, так можно

Этап чемпионата России по биатлону – 2025 в Тюмени стартовал с суперспринтов. И в первых же гонках особенности регламента привели к тому, что итоговый протокол конкретного старта не совпал с итоговым протоколом национального чемпионата.

Суперспринт – гонка очень быстрая. Такой масс-старт, только не на 15 км, а на дистанцию втрое короче и со штрафным кругом в 75 м. Участвуют в ней 30 спортсменов, которые должны пройти квалификацию. В прологе дистанция на 500 м короче и рубежей всего два, а не четыре.

Из тех, кто не прошёл квалификацию, можно выделить Василия Томшина, у которого вообще сезон крайне неудачный, Ильназа Мухамедзянова, Даниила Усова. Но все фавориты прошли дальше.

А вот уже в битве за медали те, кто обычно феерит в классическом формате гонок, остались вне топ-3. Особенно «отличился» Даниил Серохвостов, который допустил девять промахов! За счёт скорости, конечно, он не стал последним, но и выше 17-го места не поднялся.

Антон Смольский и Карим Халили тоже не участвовали в дележе наград, а вот кто удивил, так это Кирилл Бажин. Юрий Каминский всегда говорил про этого парня, что он может очень быстро и точно стрелять. Если норвежец Мартин Улдаль закрывал мишени за 13 секунд, то Бажин может это делать за 14-15.

В суперспринте Кириллу такая скорость стрельбы не понадобилась, зато он был абсолютно точен. Впервые в нынешнем сезоне. И уверенно победил, на финише отвесив поклон болельщикам. Вторым стал белорус Илья Авсеенко, а в битве за третье место Антон Бабиков опередил Рустама Каюмова.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

Но регламент чемпионата России таков, что Каюмов в итоге стал бронзовым призёром, а Бабиков – серебряным.

В мужской гонке, кстати, стартовали практически все звёзды российского и белорусского биатлона, за исключением Эдуарда Латыпова, а вот в женской не участвовали многие лидеры сборной России: Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Виктория Метеля.

В их отсутствие суперспринт выиграла белоруска Динара Смольская. Единственный промах не помешал ей финишировать даже с флагом. Второй стала Тамара Дербушева, также не закрывшая одну мишень. При этом она отстояла титул чемпионки России. Третьей в гонке и второй в чемпионате России стала Елизавета Каплина, а Юлия Шеллер завоевала бронзу национального чемпионата, финишировав четвёртой.

Конечно, странно видеть по две церемонии награждения, но как есть, так есть. Зато с гимнами непоняток не возникло: в честь Бажина играл гимн России, в честь Смольской – гимн Беларуси.