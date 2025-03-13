Вот так Фак! Словенский биатлонист выдал гонку 10-летия на Кубке мира

В словенской Поклюке разыграли медали в укороченной индивидуальной гонке у мужчин. Ранее там бежали стреляющие лыжницы, и трасса на фоне плюсовой температуры превратилась в кашу. Ситуация усложнилась через 20 минут после старта, когда стеной пошёл то ли дождь, то ли снег…

Победа спустя годы

По такой погоде сдюжил только ветеран – золото досталось 37-летнему словенцу Якову Факу, который не только закрыл все 20 мишеней, но ещё и ходом не дал слабину.

Это первая победа Фака за последние 10 лет выступлений. Последний успех до этого у него был в масс-старте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске – 22 марта 2015 года. И даже на подиуме словенца не было уже два года.

Яков Фак Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Помогла знакомая трасса? Возможно. Но также не последняя роль в успехе принадлежит словенскому сервису, который угадал с лыжами на такую погоду.

Как итог – преимущество в 34,3 секунды от ставшего вторым Стурлы Легрейда. У представителя Норвегии был всего один промах. Тройку призёров замкнул швед Мартин Понсилуома, который допустил два промаха и проиграл 44,3 секунды.

Заболел, но вышел на старт

А вот Йоханнес Бё занял всего лишь 10-е место. Сегодня титулованный норвежец ошибся один раз. Но даже без этой осечки он вряд ли бы попал в призы, не говоря уже и о победе. Его проигрыш чемпиону – 1 минута 52 секунды.

Этому есть объяснение, ведь перед индивидуалкой Йося заболел.

«У меня нет особого выбора. Я просто должен стартовать и посмотреть, что почувствую по ходу гонки. Сегодня может случиться всё что угодно. Я взволнован по поводу условий, стрельбы и всего остального. У меня нет больших надежд, но я сделаю всё, что в моих силах», — сказал в интервью NRK Бё-младший перед стартом.

После сегодняшнего дня Йоханнес Бё вновь лишился первого места в тотале. Теперь он уступает Стурле Легрейду 49 очков.

Но погоня продолжается – остались ещё четыре личные гонки.

В силе и заочное противостояние лидера сборной Норвегии с Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу побед на Кубка мира. Йоханнес больше не имеет права на ошибку, если хочет превзойти соотечественника.

Получится ли это у него? Узнаем уже по итогам масс-старта, который начнётся в Словении 15 марта в 17:45 по московскому времени.