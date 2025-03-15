Самые возрастные победители гонок в истории биатлона. Фак близко подобрался к лидерам!

Словенец выиграл гонку в 37 лет, но были и более возрастные чемпионы.

Яков Фак удивил всех на Кубке мира в Поклюке (Словения). В индивидуальной гонке 37-летний словенец неожиданно одержал победу! Он с лёгкостью разобрался с молодыми соперниками, обставив Стурлу Легрейда и Мартина Понсилуому.

Что более удивительно, возраст Фака – не рекордный для победителей Кубка мира! Золотые медали на высшем уровне брали и более опытные спортсмены.

Кубок мира: скандинавские долгожители

Фак в свои 37 лет 7 месяцев и 13 дней – лишь второй по возрасту победитель гонки на Кубке мира. Рекорд удерживает Уле-Эйнар Бьорндален. В 2015 году он выиграл индивидуалку в Эстерсунде в возрасте 41 года 10 месяцев 5 дней.

У женщин рекорд значительно скромнее. Его с 2010 года удерживает шведка Анна-Карин Олофссон-Зидек. Она на этапе в Эстерсунде забрала золото индивидуальной гонки в 37 лет 8 месяцев.

Чемпионат мира: скандинавская связка

Ещё один список, где на верхушке Бьорндален. Норвежец – самый возрастной чемпион мира среди мужчин. На ЧМ-2016 Уле вместе со сборной Норвегии завоевал золото в эстафете. Тогда легенде биатлона было 42 года 1 месяц и 14 дней.

Если же брать в расчёт только личные гонки, то рекорд принадлежит Адольфу Виклунду. Вы вряд ли помните, кто это, а между прочим, швед – первый чемпион мира в истории биатлона. В 1958 году Адольф выиграл индивидуальную гонку в 36 лет 2 месяца и 6 дней.

У женщин самая возрастная чемпионка мира – Анастасия Кузьмина. Она одержала победу в спринте на ЧМ-2019 в 34 года 6 месяцев и 8 дней.

Олимпийские игры: легенды из России и Норвегии

Удивительно, но самый возрастной победитель Олимпиады – не Бьорндален! Рекорд удерживает Халвар Ханевольд. Вместе со сборной Норвегии на ОИ-2010 он завоевал золото в эстафете. Тогда Халвару было 40 лет 2 месяца и 23 дня.

Если рассматривать только личные гонки, то рекорд всё-таки уходит Бьорндалену. На ОИ-2014 Уле выиграл спринт в 40 лет и 12 дней.

Женский топ возрастных олимпийских чемпионок вас точно удивит, ведь на вершине списка сразу две россиянки! Общий рекорд удерживает Ольга Медведцева. В 34 года 7 месяцев и 16 дней она вместе со сборной России выиграла женскую эстафету.

А в личных гонках лучшей считается Светлана Ишмуратова. В 33 года 9 месяцев и 24 дня на ОИ-2006 она забрала золото в индивидуальной гонке.