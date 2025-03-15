Йоханнес Бё не побьёт рекорд Бьорндалена. Есть только один вариант

Всё! Уле-Эйнар Бьорндален официально остаётся самым титулованным биатлонистом в истории. Йоханнес Бё из-за болезни вынужден сняться с этапа Кубка мира в Поклюке. Рыжему норвежцу теперь никак не догнать своего легендарного соотечественника. Если только…

После чемпионата мира в Ленцерхайде у Бё были все шансы на то, чтобы побить рекорд Бьорндалена. У Йоханнеса тогда было 90 побед, а до конца сезона оставалось семь личных гонок. С учётом формы норвежца, ему было по силам выиграть пять личных стартов, дабы сравняться с Бьорндаленом.

Вот только что-то пошло не так. В Нове-Место Бё дважды стал третьим, а в индивидуалке в Поклюке вообще пришёл к финишу 10-м. И эта гонка поставила крест на шансах превзойти рекорд Бьорндалена.

После Йоханнес признался, что пробежал индивидуалку, несмотря на недомогание. Видимо, это опрометчивое решение сильно сказалось на здоровье норвежца, потому что с оставшихся гонок (сингл-микст, смешанная эстафета и масс-старт) в Словении он снялся.

«Я понимаю, что мне не следовало выступать. Бегать на лыжах во время болезни — не лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь, что буду здоров на 100% к своим последним в карьере гонкам в Хольменколлене через неделю», — заявил Бё NRK.

С учётом пропуска гонок в Поклюке, у Йоханнеса останется лишь три личных старта в Хольменколлене: спринт, пасьют и масс-старт. Кажется, к этим гонкам биатлонист подготовится на максимум, чтобы красиво уйти из спорта. Правда, завершит карьеру Бё, так и не достигнув своей главной цели – рекорда Бьорндалена. О том, чтобы превзойти Уле, Йоханнес грезил последние пару лет.

У рыжего норвежца есть лишь один шанс добиться своего – вернуться в следующем сезоне. Выиграть несколько гонок для него не составит большого труда, даже не в лучшей форме. Так что не стоит исключать шанса, что Бё всё-таки передумает и вернётся, дабы стать величайшим.

Пока же стоит зафиксировать – 90:95. Победа Уле-Эйнара Бьорндалена.