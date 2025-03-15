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Биатлонисты Дербушева и Бажин стали чемпионами России в сингл-миксте, они показали феноменальную стрельбу

Россияне обыграли биатлонную дрим-тим! Дербушева и Бажин победили в сингл-миксте
Андрей Шитихин
Дербушева и Бажин стали чемпионами в сингл-миксте
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Чемпионы страны затратили на восьми огневых рубежах всего один дополнительный патрон.

Тамара Дербушева и Кирилл Бажин из Свердловской области стали чемпионами России – 2025 по биатлону в одиночной смешанной эстафете. Они опередили Кристину Резцову и Кирилла Стрельцова из Московской области, а также считавшихся безоговорочными фаворитами белорусов Динару и Антона Смольских.

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В сингл-миксте ключевой фактор успешного выступления – стрельба. Дербушева и Бажин, чемпионы России в суперспринте, это в полной мере продемонстрировали. На восьми огневых рубежах они обошлись на двоих всего одним дополнительным патроном! С такой феноменальной стрельбой они просто не могли проиграть.

Их главным соперниками стали Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов. Но девять дополнительных патронов против одного – это слишком большая фора. Отыграть такое отставание на коротком круге просто невозможно.

Первая команда Беларуси поначалу из-за штрафного круга вообще откатилась далеко, и казалось, что вмешаться в борьбу за место в топ-3 точно не сможет. Но на заключительном огневом рубеже уверенная стрельба Антона Смольского принесла белорусам третье место. Четвёртыми в гонке стали также представители Беларуси Анна Сола и Павел Белько, а вот за пятое место на финише развернулась настоящая рубка.

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Дело в том, что белорусы в итоговых протоколах чемпионата России не учитываются, и пятое место в гонке приносило бронзу ЧР-2025. В этой финишной битве Александр Корнев в разножке опередил Карима Халили. Таким образом, команда Приволжского федерального округа (Корнев и Любовь Калинина) завоевала третье место на чемпионате страны.

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