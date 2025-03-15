Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Поклюка: Лу Жанмонно выиграла масс-старт, а Франциска Пройс — только пятая

Кто кого — Пройс или Жанмонно? Борьба за Кубок мира по биатлону обострилась!
Батраз Томаев
Борьба за Кубок мира по биатлону обострилась
Аудио-версия:
Комментарии
Победу в этом сражении француженка просто так не отдаст!

В словенской Поклюке состоялась одна из ключевых гонок в борьбе стреляющих лыжниц за «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2024/2025.

Бесподобная Лу

Победу в женском масс-старте одержала Лу Жанмонно, которая допустила всего одну ошибку в стрельбе из положения стоя. Это была её первая личная победа за последние два месяца.

Лидерство в гонке француженка захватила практически с первых метров. Уже к середине дистанции её отрыв от идущих на втором месте Жулии Симон и Жанны Ришар был больше 30 секунд.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, как Лу справлялась с условиями в Поклюке, где необыкновенно дождливая погода сменилась настоящим снегом. Он шёл стеной, а некоторым спортсменкам, включая лидера гонки, приходилось преодолевать подъёмы на трассе почти что ползком. Свежий снег значительно затруднил прохождение дистанции. Но даже в таких условиях Лу от отсечки к отсечке увеличивала отрыв.

На заключительном рубеже она была точна, а вот её соотечественницы отправили пули мимо цели.

Вновь на подиуме оказалась болгарская биатлонистка Милена Тодорова. В какой-то момент она даже отыграла несколько секунд у Жанмонно, но всё же не сдюжила и осталась при своём.

Милена Тодорова

Милена Тодорова

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

А вот третье место досталось хозяйке трассы – Анамарии Лампич. Вы удивитесь, но она до четвёртого рубежа шла без промахов. Однако последняя и в то же время роковая ошибка лишила её возможности побороться за золото.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
39:41.8
2
Милена Тодорова
Болгария
+16.4
3
Анамария Лампич
Словения
+22.8

Кульминация всё ближе

А что теперь в борьбе за общий зачёт?

Борьба между лидером тотала и чемпионкой масс-старта только усугубилась. До начала этой гонки Жанмонно проигрывала Франциске Пройс 60 очков.

Но немка на финиш масс-старта приехала только пятой, записав на свой счёт два промаха.

Франциска Пройс

Франциска Пройс

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таким образом, Лу сократила отставание и теперь уступает Франци всего 20 очков!

Вопрос с обладательницей «Большого хрустального глобуса» будет решаться в Хольменколлене. Там пройдут спринт, гонка преследования и масс-старт. Ни Лу Жанмонно, ни тем более Франциска Пройс права на ошибку уже не имеют.

Да будет битва!

Расписание оставшихся гонок Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android