Победу в этом сражении француженка просто так не отдаст!

Кто кого — Пройс или Жанмонно? Борьба за Кубок мира по биатлону обострилась!

В словенской Поклюке состоялась одна из ключевых гонок в борьбе стреляющих лыжниц за «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2024/2025.

Бесподобная Лу

Победу в женском масс-старте одержала Лу Жанмонно, которая допустила всего одну ошибку в стрельбе из положения стоя. Это была её первая личная победа за последние два месяца.

Лидерство в гонке француженка захватила практически с первых метров. Уже к середине дистанции её отрыв от идущих на втором месте Жулии Симон и Жанны Ришар был больше 30 секунд.

Лу Жанмонно Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, как Лу справлялась с условиями в Поклюке, где необыкновенно дождливая погода сменилась настоящим снегом. Он шёл стеной, а некоторым спортсменкам, включая лидера гонки, приходилось преодолевать подъёмы на трассе почти что ползком. Свежий снег значительно затруднил прохождение дистанции. Но даже в таких условиях Лу от отсечки к отсечке увеличивала отрыв.

На заключительном рубеже она была точна, а вот её соотечественницы отправили пули мимо цели.

Вновь на подиуме оказалась болгарская биатлонистка Милена Тодорова. В какой-то момент она даже отыграла несколько секунд у Жанмонно, но всё же не сдюжила и осталась при своём.

Милена Тодорова Фото: Kevin Voigt/GettyImages

А вот третье место досталось хозяйке трассы – Анамарии Лампич. Вы удивитесь, но она до четвёртого рубежа шла без промахов. Однако последняя и в то же время роковая ошибка лишила её возможности побороться за золото.

Кульминация всё ближе

А что теперь в борьбе за общий зачёт?

Борьба между лидером тотала и чемпионкой масс-старта только усугубилась. До начала этой гонки Жанмонно проигрывала Франциске Пройс 60 очков.

Но немка на финиш масс-старта приехала только пятой, записав на свой счёт два промаха.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таким образом, Лу сократила отставание и теперь уступает Франци всего 20 очков!

Вопрос с обладательницей «Большого хрустального глобуса» будет решаться в Хольменколлене. Там пройдут спринт, гонка преследования и масс-старт. Ни Лу Жанмонно, ни тем более Франциска Пройс права на ошибку уже не имеют.

Да будет битва!