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Кубок мира по биатлону — 2024/2025 в Поклюке, мужской масс-старт, результаты, победа Перро, Франция одолела Норвегию

Французы — короли биатлона! Перро и Майе дерзко разобрались с лидером Кубка мира
Татьяна Постникова
Французы — короли биатлона!
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Легрейду пришлось довольствоваться лишь бронзой.

Французы – точно новые короли биатлона! Сейчас они доминируют так же, как и норвежцы последние пару лет на Кубке мира. Если ещё год назад подиум оккупировала толпа скандинавов, теперь это делают «трёхцветные».

Не так давно мужской биатлон на Кубке мира был исключительно норвежским междусобойчиком. Практически никто не мог противостоять скандинавам. Лишь иногда свой счастливый билетик получали шведы или французы.

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К счастью, в этом сезоне всё поменялось. Поспособствовала этому сборная Франции. Вслед за расцветшими девчонками очнулись и парни. Они начали навязывать борьбу норвежцам, а вскоре и вовсе вытеснили их с олимпа мирового биатлона, выиграв медальный зачёт на чемпионате мира.

На Кубке мира в Поклюке французы вновь доказали, что они лучшие. В масс-старте в топ-4 оказалось сразу четыре представителя Франции. Красивейшую борьбу за золото на последнем круге выдали Кентен Фийон Майе и Эрик Перро. Биатлонисты устроили настоящую дуэль: то вперёд вырывался ветеран, то дерзкий новичок. Сильнее оказался Перро. Буквально на заключительных метрах он оторвался от Майе и не дал опытному соотечественнику догнать себя. У обоих французов – по промаху, но скорость на дистанции была быстрее у Эрика.

Молодой спортсмен вообще выдал лучший ход. Кентен проиграл ему семь секунд.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:42.7
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+3.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+22.3

В «цветы» попал Фабьен Клод. У француза были неплохие шансы побороться за бронзу, но, увы, ему достался сильный соперник в лице лидера общего зачёта Стурлы Легрейда. Норвежец после заключительного огневого рубежа сразу обезопасил себя, убежав от Клода. Это позволило Стурле сохранить бронзу и оторваться от Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира.

В десятке по итогам масс-старта вообще оказалось аж пять «трёхцветных»: Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Фабьен Клод, Антона Гигонна, Эмильен Жаклен. Для сравнения, у норвежцев в топ-10 смогли попасть лишь трое – Стурла Легрейд, Мартин Улдаль и Тарьей Бё.

Йоханнесу Бё в этом сезоне уже не побить рекорд Бьорндалена:
Йоханнес Бё не побьёт рекорд Бьорндалена. Есть только один вариант
Йоханнес Бё не побьёт рекорд Бьорндалена. Есть только один вариант

Конечно, в масс-старте скандинавам не хватало Йоханнеса Бё. Тот решил пропустить оставшиеся гонки в Поклюке, чтобы восстановиться после болезни. Уж слишком хочется рыжему биатлонисту красиво завершить карьеру отличными результатами в Хольменколлене.

16 марта в Поклюке пройдут сингл-миксты и смешанные эстафеты. Посмотрим, получится ли и там у французов разобраться с норвежцами.

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