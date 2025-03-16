«Вывернулся на полную, аж до рвоты». Россияне драматично упустили победу в биатлоне

Смешанная эстафета на чемпионате России завершилась настоящей драмой. Команда Московской области сделала всё, чтобы выиграть гонку, ей не повезло. Одна ошибка в концовке – и россиянам пришлось рубиться за золото с белорусами. И именно они были сильнее в финишном створе.

Но даже потерпев обиднейшее поражение, подмосковные спортсмены всё равно стали чемпионами России!

Огромный отрыв

Главными фаворитами смешанной эстафеты были Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов) и Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин).

Именно эти две команды зарубились на первом этапе. Победительницей из борьбы вышла Резцова. Даже с промахом на передаче эстафеты она опередила Дербушеву на 2,2 секунды. Такого скромного отрыва для Анастасии Халили было более чем достаточно.

Быстроногая спортсменка сразу начала убегать от Мироновой. Уже к первой стрельбе преимущество подмосковной биатлонистки увеличилось до 18,5 секунды. Два промаха не смутили Халили – она продолжила наращивать свой отрыв. Стойку Анастасия прошла уже без ошибок, а вот Светлана однажды промазала. Как итог – к передаче эстафеты Халили подошла с преимуществом в 1.06,2.

Хоть на заключительных этапах у Московской области бежали не топовые спортсмены, казалось, что упустить такой отрыв будет нереально. Однако команда смогла удивить.

Сперва нервы пощекотал Денис Иродов. На лёжке он едва не зашёл на штрафной круг. Когда биатлонист закрыл все мишени, Резцова и Халили вздохнули с облегчением. Правда, ошибкой Иродова успели воспользоваться соперники. Бажин сократил своё отставание до 30 секунд. К счастью, Денис лучше отработал стойку, поэтому отрыв вновь приблизился к минуте.

Пока Иродов спокойно катил на первой позиции, позади произошли перестановки. Сборная Беларуси переместилась с третьей на вторую позицию, наконец-то обойдя Свердловскую область. Белорусы в смешанной эстафете бежали не в самом сильном составе: Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей, Павел Белько. Команда всё время держалась в тройке, хотя сильно уступала Свердловской области. К последней передаче эстафеты всё поменялось.

Драматичное поражение

Заключительный этап эстафеты стал по-настоящему судьбоносным. Белорусам удалось сократить отставание до 35 секунд, однако Стрельцов стойко держался на первой позиции. Всё изменила стойка. Кирилл едва не зашёл на штрафной круг. А в это время Белько отработал лишь с одним промахом. На последний круг спортсмены ушли вместе.

Всю дистанцию россиянин и белорус по очереди дёргали друг друга, однако никому не удавалось оторваться от преследователя. В итоге всё решалось в финишном створе. Шустрее оказался Белько. Он опередил Стрельцова буквально на 0,3 секунды. После финиша даже показалось, что Павел не сумел сдержать слёз!

«Я не плакал. Вывернулся на полную, аж до рвоты дошло. Мы боролись до последних метров. На заключительном подъёме дёргали друг друга, но никто не хотел первым садиться на спуск, так как в потоке ехать проще. Однако борьба была прямо до последних метров», — признался Белько в эфире «Матч ТВ».

«Я проиграл финиш. Был уверен в своих силах, но что-то не получилось. Не думал, что, если проиграю, всё равно останусь с золотом. Я был уверен в своих силах на финише, но они меня подвели», — сказал Стрельцов.

Несмотря на то что победу одержала сборная Беларуси, Московская область забрала титул чемпиона России, а также золотые медали. Всё дело в регламенте, согласно которому белорусы не могут быть награждены на ЧР. Правда, сами подмосковные спортсмены не считают себя победителями.

«Это однозначное серебро. Начнём с того, что белорусы сделали нам подарок, так как не бежали ни Антон Смольский, ни Динара Смольская. И всё, что происходит после первой церемонии награждения… Мы, конечно, радуемся, но не от всего сердца», — выразила мнение команды Кристина Резцова.

Следующая часть чемпионата России пройдёт 19-20 марта в Увате. Там биатлонисты пробегут большие масс-старты.