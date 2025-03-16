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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Поклюка: Швейцария завоевала первое в истории своей страны золото в супермиксте

Швейцарские биатлонисты разнесли всех в супермиксте на Кубке мира! Что это вообще было?
Батраз Томаев
Швейцарские биатлонисты разнесли всех
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Исторический день для биатлона.

В Поклюке прошла последняя одиночная смешанная эстафета сезона-2024/2025. Погода в сравнении с предыдущим днём соревнований никак не поменялась: всё так же шёл снег и была плюсовая температура. Посреди весны мы все оказались в зимней сказке!

Вот это сенсация!

Сказочным получился супермикст для Айты Гаспарин и Никласа Хартвега, которые одержали убедительную победу, использовав семь дополнительных патронов. Для Швейцарии золото в Поклюке – первое в истории смешанных эстафет. Неожиданный успех, чего уж там!

Шансы швейцарцев на золото стали вырисовываться по итогам второго этапа, когда Хартвегу удалось благодаря своей скорострельности выйти на первое промежуточное место.

А дальше уже младшей из сестёр Гаспарин удалось создать небольшое преимущество перед соперницами, но рядом с ней шла шведка Юханна Скоттхейм.

Айта Гаспарин

Айта Гаспарин

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Во многом решающей оказалась предпоследняя стрельба. Никласу Хартвегу пришлось сойтись в дуэли с Йеспером Нелином. Она завершилась в пользу швейцарца, которому потом удалось создать отрыв в 18 секунд.

Уже на заключительной стойке швейцарец ошибся дважды, однако швед не смог воспользоваться этим шансом и тоже отправил одну пулю мимо цели.

На финиш гонки Хартвег шёл уже в спокойном темпе. Соперники были на комфортном расстоянии.

Пожалуй, самое интересное происходило позади него. На последнем круге закончились силы у немца Юстуса Штрелова. Благодаря стрельбе он мог рассчитывать на серебро, а вот лыжный ход знатно подвёл, и бундестим оказалась в итоге только шестой.

То самое серебро в итоге досталось Йесперу Нелину, а за третью позицию зацепился финн Теро Сеппяля. Ему даже не смог помешать титулованный француз Эмильен Жаклен — «трёхцветные» заняли четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
16 марта 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швейцария
2
Швеция
3
Финляндия

Не задалась гонка у норвежцев, а главным образом у Ингрид Тандреволд, которая в супермиксте зашла на целых четыре штрафных круга! Её коллега Мартин Улдаль старался подтянуть команду, но выше головы так и не смог прыгнуть. Норвегия – девятая.

Последний супермикст в сезоне выдался по-настоящему огненным. Когда мы ещё можем увидеть на вершине пьедестала сборную Швейцарии?!

Расписание оставшихся гонок Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
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Новости. Биатлон
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