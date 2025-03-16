Швейцарские биатлонисты разнесли всех в супермиксте на Кубке мира! Что это вообще было?

В Поклюке прошла последняя одиночная смешанная эстафета сезона-2024/2025. Погода в сравнении с предыдущим днём соревнований никак не поменялась: всё так же шёл снег и была плюсовая температура. Посреди весны мы все оказались в зимней сказке!

Вот это сенсация!

Сказочным получился супермикст для Айты Гаспарин и Никласа Хартвега, которые одержали убедительную победу, использовав семь дополнительных патронов. Для Швейцарии золото в Поклюке – первое в истории смешанных эстафет. Неожиданный успех, чего уж там!

Шансы швейцарцев на золото стали вырисовываться по итогам второго этапа, когда Хартвегу удалось благодаря своей скорострельности выйти на первое промежуточное место.

А дальше уже младшей из сестёр Гаспарин удалось создать небольшое преимущество перед соперницами, но рядом с ней шла шведка Юханна Скоттхейм.

Айта Гаспарин Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Во многом решающей оказалась предпоследняя стрельба. Никласу Хартвегу пришлось сойтись в дуэли с Йеспером Нелином. Она завершилась в пользу швейцарца, которому потом удалось создать отрыв в 18 секунд.

Уже на заключительной стойке швейцарец ошибся дважды, однако швед не смог воспользоваться этим шансом и тоже отправил одну пулю мимо цели.

На финиш гонки Хартвег шёл уже в спокойном темпе. Соперники были на комфортном расстоянии.

Пожалуй, самое интересное происходило позади него. На последнем круге закончились силы у немца Юстуса Штрелова. Благодаря стрельбе он мог рассчитывать на серебро, а вот лыжный ход знатно подвёл, и бундестим оказалась в итоге только шестой.

То самое серебро в итоге досталось Йесперу Нелину, а за третью позицию зацепился финн Теро Сеппяля. Ему даже не смог помешать титулованный француз Эмильен Жаклен — «трёхцветные» заняли четвёртое место.

Не задалась гонка у норвежцев, а главным образом у Ингрид Тандреволд, которая в супермиксте зашла на целых четыре штрафных круга! Её коллега Мартин Улдаль старался подтянуть команду, но выше головы так и не смог прыгнуть. Норвегия – девятая.

Последний супермикст в сезоне выдался по-настоящему огненным. Когда мы ещё можем увидеть на вершине пьедестала сборную Швейцарии?!