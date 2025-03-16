Франция сенсационно упустила «Хрустальный глобус». Причём награду забрали не норвежцы

Франция в этом сезоне уверенно забрала «Малые хрустальные глобусы» в зачётах мужских и женских командных гонок. Это совершенно неудивительно, ведь у «трёхцветных» самая сбалансированная сборная с точки зрения силы женской и мужской команд. Несмотря на это, французы умудрились в последней гонке проиграть зачёт смешанных эстафет.

Как это вообще вышло?

Драматичное противостояние

Перед заключительной смешанной эстафетой в сезоне Франция лидировала в зачёте дисциплины. Правда, отрыв «трёхцветных» был совсем крошеным. Буквально шесть очков им проигрывала Швеция. Судьбу «Малого хрустального глобуса» должна была решить гонка в Поклюке.

Фаворитами выглядели французы. По ходу сезона «трёхцветные» завоевали два серебра на Кубке мира в этой дисциплине и золото – на чемпионате мира. У шведов же была одна победа и одна бронза на КМ.

Хотя в Поклюке обе команды выставили довольно экспериментальные составы. Францию представляли Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро и Кентен Фийон Майе, а Швецию – Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самэульссон. Такой необычный выбор сборных серьёзно сказался на результатах.

Дебютантка Кубка мира Анна-Карин Хейденберг хорошо провела свой этап. Она допустила два промаха, но сумела удержаться в лидерах. А вот Жанна Ришар подвела: на стойке она зашла на штрафной круг. Эта ошибка отбросила Францию на 14-ю позицию. Отставание от лидера было около минуты.

На втором этапе Ханна Эберг сумела удержать для Швеции первое место. Этому не помешали даже четыре дополнительных патрона. Осеан Мишлон же приходилось спасать свою команду. Она отработала оба рубежа на ноль и вытянула «трёхцветных» в топ-3. На смене этапа французы проигрывали 38,4 секунды.

«Мы не были близки к такому»

Такой расклад абсолютно не устраивал Францию, ведь команда упускала «МХГ». Исправлять ситуацию взялся Эрик Перро. Юный чемпион мира идеально прошёл два рубежа и вырвался в лидеры. Конечно, Перро серьёзно помогли и ошибки Понсилуомы. Хоть Мартин и был шикарен ходом, его стрельба оставляла желать лучшего. В итоге к последней смене этапа француз и швед пришли одновременно.

Всё должны были решить Кентен Фийон Майе и Себастиан Самуэльссон. Было ощущение, что сильнее окажется более опытный француз, однако биатлон умеет преподносить сюрпризы. На лёжке Самуэльссон отработал на ноль, в то время как Фийон Майе едва не зашёл на штрафной круг! Три промаха стоили Кентену 37,7 секунды отставания на выходе с рубежа.

Увы, отыграть столько француз не смог. Не помог даже ноль на стойке. Швед в одиночестве закончил гонку, красиво финишировав с флагом. Француз, как ни пытался догнать соперника, уступил ему 14,8 секунды.

Эта победа стала по-настоящему исторической для Швеции. Скандинавы выиграли лишь третью смешанную эстафету на КМ в истории. Но гораздо важнее, что шведы забрали свой первый «Малый хрустальный глобус» в смешанных дисциплинах.

«Я думаю, это здорово! Раньше мы к даже близко к такому не подходили. Норвегия и Франция были настоящими лидерами в этой дисциплине», – призналась Эберг SVT.

Уже на следующей неделе пройдёт заключительный этап Кубка мира – 2024/2025. Посмотрим, кто заберёт последние «Глобусы» в этом сезоне.