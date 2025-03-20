Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!

Тамара Дербушева – главная героиня чемпионата России! В отсутствие признанных фаворитов свердловская спортсменка выносит всех в гонке за гонкой. Биатлонистка ни на одном из стартов чемпионата России не осталась без медали. От Дербушевой такой мощи явно никто не ожидал!

Тамара Дербушева по ходу сезона выступала довольно неровно. Она мощно начала в летней части, но потом чуть сбавила. Спортсменка стабильно заезжала в топ-10, однако до медалей добиралась редко. За всю зимнюю часть Тамара завоевала семь наград (2 – 2 – 3), из которых одно золото было взято в смешанной эстафете.

Но под занавес сезона Дербушева по-настоящему раскрылась. На чемпионате России в Тюмени свердловчанка взяла серебро в суперспринте, уступив лишь Динаре Смольской из Беларуси. При этом Тамаре в соответствии с регламентом удалось забрать титул чемпионки страны.

Следом Дербушевой сопутствовал успех в двух эстафетах. Вместе с Кириллом Бажиным она выиграла золото в сингл-миксте, а потом в составе Свердловской области стала третьей в смешанной эстафете.

Конечно, на руку Тамаре сыграло и отсутствие лидеров. Из-за болезни гонки не бежали Виктория Сливко, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, а также Ирина Казакевич. Этап пропускала и Виктория Метеля, которая в тот момент выступала на юниорском первенстве.

В Увате Дербушева сумела снова доказать своё превосходство, при том что из болеющих вернулась Сливко. С начала гонки свердловчанка уверенно держалась в группе лидеров, однако дальше были промахи на втором и третьем рубежах. Это отбросило Тамару на границу топ-5.

Но ошибались и соперницы свердловчанки. После заключительной стрельбы Дербушева ушла в гонку второй. Она проигрывала Любови Калининой с нулём 13,3 секунды. Тамара сразу включилась в борьбу вместе со Светланой Мироновой, с которой они ушли с последнего рубежа.

Вместе спортсменкам из Свердловской области удалось быстро поравняться с Калининой и обойти её. Долго выжидать Дербушева не стала и сразу попыталась оторваться от Мироновой. На одном из подъёмов Тамара выдала максимум, а Светлана не смогла поддержать ускорение.

На финиш Дербушева приехала единоличным лидером. Миронова проиграла ей 6,7 секунды. Калинина замкнула топ-3, уступив 17,5 секунды.

Для Тамары эта медаль стала уже четвёртой на текущем чемпионате России. Более того, свердловчанке удалось защитить свой чемпионский титул в большом масс-старте, который она завоевала в 2024 году.

«Большинство кругов шла за девчонками, можно сказать, «рюкзачила», чтобы подкатить в своём темпе.

Последний круг удалось отработать и догнать Калинину. Лыжи сегодня работали замечательно.

Мотивация бороться есть всегда, с любыми соперниками. Рада, что удаются гонки, немного сегодня сплоховала на стрельбе, будем над этим работать», — призналась Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Следующие старты у биатлонистов пройдут 26 марта в Ханты-Мансийске. Мужчины и женщины побегут спринты. Посмотрим, получится ли и там у Дербушевой подтвердить свой статус главной героини чемпионата России — 2025.