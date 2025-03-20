«Удар ножом в спину». Олимпийский чемпион разжигает конфликт в сборной Норвегии

32-летний биатлонист Ветле Шоста Кристиансен проводит, пожалуй, худший спортивный сезон в своей карьере. Под конец нервы норвежца не выдержали, и он высказал всё, что думает о руководстве команды.

Но это его уже не спасёт. Братьев Бё на последнем этапе Кубка мира он проводит только в качестве зрителя.

«Мне прописали снотворное, я злюсь»

Норвежец выпал из основы мужской сборной ещё после новогодних праздников. В январе он смог поучаствовать в масс-старте в Рупольдинге по личной квоте и в эстафете в Антерсельве, а на чемпионат мира поехал в качестве запасного. К слову, на старт в Ленцерхайде он так и не вышел.

«Всё, чего мы хотим, — это встретиться друг с другом как мужчины на этой чёртовой трассе. Банально это говорить, но жизнь становится бессмысленной. Мы находим смысл жизни, соревнуясь и занимаясь спортом. Если вы не можете этого сделать, это довольно тяжело морально», – сокрушался Ветле.

Кристиансену пришлось довольствоваться малым. Он съездил на чемпионат Европы, где взял личное серебро и золото в эстафете, а дальше бороздил этапы Кубка IBU в надежде вновь отобраться в сборную.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Christian Bruna/Getty Images

Нервы когда-то основного финишёра сборной сдали, когда он не попал в заявку команды на этап в словенской Поклюке, а следом и на домашний этап в Хольменколлене, где у Норвегии была расширенная заявка.

Кристиансен собрал вещи и покинул Эстонию, где должен был выступить в гонках Кубка IBU, чтобы позаботиться о своём психическом здоровье.

«Я не могу быть там и выступать в полную силу. Спорт высших достижений во многом зависит от психологической подготовки. И я чувствую, что не могу оставаться, притворяться, что всё хорошо, и выступать, поэтому я поеду домой.

Мне срочно прописали снотворное, чтобы я мог спокойно спать по ночам, потому что я злюсь. Нелегко заснуть, когда ты злишься. Ситуация накаляется», – объяснил свой отъезд Кристиансен.

Вот что значит быть норвежским биатлонистом!

Особую боль норвежцу причиняет отсутствие его имени в заявке на домашний этап. Ветле Шоста Кристиансен мечтал принять участие в последних гонках братьев Бё. Вместе с ними проходила вся карьера более молодого олимпийского чемпиона, но теперь его нет даже в расширенном списке.

«Это отстой! Это была моя следующая большая цель после чемпионата мира. Я собирался закончить сезон в Хольменколлене и посетить последнюю вечеринку Йоханнеса и Тарьея. Теперь, когда я чувствую, что у меня отняли этот шанс на очень, очень, очень ничтожной основе, я нахожу это непростым», — сокрушался Ветле.

Тарьей и Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан объяснил, почему Кристиансен отсутствует в заявке на домашний этап.

«Он не единственный, кто борется за попадание на Кубок мира. Вот что значит быть норвежским биатлонистом. Мы оцениваем каждую гонку, и когда он не участвует в ней (этап Кубка IBU в Отепя. – Прим. «Чемпионата»), мы смотрим на результаты других.

Мы следовали критериям, утверждённым правлением. Сейчас в заявке на двух спортсменов больше, и у нас есть двое спортсменов, входящих в первую десятку общего зачёта Кубка IBU. Кроме того, у нас есть Каспер Калкенберг, который стал лучшим юниором на чемпионате мира среди юниоров в Эстерсунде», — объяснил Ботнан.

«Милая ложь»

Впрочем, такие объяснения олимпийского чемпиона не устроили. Ветле высказал всё, что думает о руководстве сборной, отметив плохую коммуникацию и то, что его отъезд из Отепя из-за морального состояния сейчас используют против него.

«Я считаю, что это очень неоднозначно, учитывая то, на чём мы сосредоточились в сфере психического здоровья в последние два года. И в тот период меня так же использовали в качестве подставной фигуры», — заявил Кристиансен.

«Сложилась нездоровая культура, с которой руководство не может справиться, потому что очень много сильных спортсменов борются за одни и те же места. У меня сложилось впечатление, что у нас есть группа руководителей, которые не склонны к конфликтам и не хотят сообщать плохие новости спортсменам. Они откладывают это до последней секунды. В процессе вам говорят какую-нибудь милую ложь, чтобы все были довольны как можно дольше. Исход становится большим потрясением.

Честно говоря, ты чувствуешь удар ножом в спину, потому что, по моему опыту, критерии отбора придумываются задним числом», — продолжил Ветле.

Кристиансен так же отмечает, что единственное, что помогает ему держаться сейчас – это откровенность и честность в подобных вопросах.

«Я не скрываю, что это была пощёчина», – заметил Ветле.

Как бы то ни было, Кристиансен не примет участия в заключительном этапе Кубка мира в Норвегии и сможет проводить братьев Бё только в качестве зрителя.

У Ветле уже есть опыт триумфального возвращения в команду после ряда поражений. В прошлом сезоне его выкинули из основы на один этап, но он смог вернуться и выиграл первую же личную гонку, доказав всем, что с ним надо считаться.

Остаётся надеяться, что олимпийский чемпион справится с текущими неудачами и перенаправит злость, которую сейчас испытывает, в спортивное русло. Главное, чтобы он теперь не стал очередным норвежцем, завершившим карьеру за год до Олимпиады в Италии.