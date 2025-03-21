Йоханнес Бё показал феноменальную стрельбу на Кубке мира. А ещё — опять забрал «Глобус»

Йоханнес Бё вернулся на Кубок мира после болезни и с ходу выдал очередную потрясающую гонку. Норвежец с лёгкостью разобрался с лидером Кубка мира Стурлой Легрейдом, опередив его почти на полминуты! Даже сложно поверить, что это одна из последних гонок в карьере норвежца…

Во время этапа Кубка мир в Поклюке Бё сообщил тревожную новость: из-за болезни он был вынужден сняться с оставшихся гонок в Словении. Сделал это Йоханнес, дабы восстановиться к последним стартам в карьере в Хольменколлене.

Похоже, ставка норвежца сыграла. В спринте Бё-младший выглядел по-настоящему феноменально. Йоханнес сделал нули на обоих рубежах, умудрившись всех удивить скоростью стрельбы. Лёжку он отработал за 27,4 секунды, а стойку – за 21,4 секунды. Но показанные секунды вообще не отображают того, что творилось на рубеже. На стойке Бё долго готовился к первому выстрелу, однако потом закрывал мишени в каком-то сумасшедшем темпе. Кажется, давно мы не видели подобного от Йоханнеса!

Хорош норвежец был и ходом. Ногами он показал лучшую скорость, опередив ближайшего преследователя Йоханнеса Дале-Шевдала на четыре секунды. При таком раскладе Бё не составляло особого труда забрать победу. Правда, было видно, что гонка не слишком легко далась Йоханнесу. После финиша обладатель Кубка мира рухнул на снег и долго пытался прийти в себя. Похоже, болезнь всё же сказалась на форме биатлониста.

Такому Йоханнесу конкуренцию не смог составить даже лидер общего зачёта Стурла Легрейд. С нулями норвежец проиграл лидеру 25,7 секунды. Стурла был хуже и ходом, и скоростью стрельбы. Правда, второго места Легрейду хватило, чтобы сохранить жёлтую майку. Бё нужно будет серьёзно попотеть, чтобы забрать последний «Большой хрустальный глобус» в карьере. Вот только для этого Стурле нужно будет провалить оставшиеся гонки, а такое вряд ли случится.

Зато Бё уже точно удалось забрать «Малый хрустальный глобус» в спринте. Эмильен Жаклен, который был прямым конкурентом норвежца, провёл ужаснейший старт. Французу даже не удалось отобраться в пасьют.

Вообще, в Хольменколлене результаты сборной Франции оставили желать лучшего. Ни один из французов не заехал в топ-6. Зато норвежцы дома выдали максимум: заняли первые пять мест. Топ-5 сформировали: Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей и Вебьёрн Сёрум. Норвежскую тусовку в «цветах» разбавил лишь Томмазо Джакомель.

Йоханнес Бё одержал свою 91-ю победу в карьере, правда, этого всё равно не хватит, чтобы в этом сезоне побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям международных стартов в личных гонках. Зато у Бё есть шанс сравняться с соотечественником по победам, включая эстафеты. У Йоханнеса сейчас 134 выигранных гонки, а у Бьорндалена – 136. У норвежца ещё остался шанс под конец карьеры поравняться с величайшим.